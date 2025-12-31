カレンダーセクション

ブラジル開発銀行長期金利TJLP (Brazilian Development Bank Long Term Interest Rate TJLP)

国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
情報源：
ブラジル開発銀行 (Brazilian development bank)
金銭
9.07%
8.96%
最後の発表 重要性 実際 予測
9.07%
次の発表 実際 予測
以前は長期金利(TJLP)と呼ばれていた長期金利(TLP)は、2018年1月1日から有効になりました。これは、BNDES(国立経済社会開発銀行)の主要な資金調達金利です。現在のTLPは、その年のインフレ目標に基づいて3か月ごとに定義されます。

政府は、特定の企業や部門を刺激するために、より低い金利を付与する場合があります。しかし、そのような金利を実現するには、公的予算を介する必要があります。つまり、旧TJLPは議会の承認を必要としていました。この政治的問題により、また政府の干渉を受けないようにするため、金利はBNDESによって再定式化され、2023年までは徐々に市場金利に等しくなります。この意味では、それは市場標準内の金利になります。

TLPは金利ですが、投資家やBNDESの資金調達者にとってはいくつかの利点があります。実質金利は、資金調達の開始から終了まで固定されているため、資金調達コストの安定性が低下し、債権者の安全が確保され、将来の実質金利が確実になります。TLPは固定されているため、TLPに対する不信感が少なくなり、これはターゲットシステムのサポートとして機能します。TLPがIPCA(National Consumer Price Index)の変動の影響を受け、これが資金調達の価値を妨げる可能性がある場合でも、製品およびサービスの販売価格の修正は最小限に抑えられ、市場の現実に適応します。

これは、国家開発銀行(BNDES)の資金調達目的の金利であるため、TLP金利の上昇は経済に不利であり、ブラジルリアルを弱める可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"ブラジル開発銀行長期金利TJLP (Brazilian Development Bank Long Term Interest Rate TJLP)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
9.07%
8.96%
3 Q 2025
8.96%
8.65%
2 Q 2025
8.65%
7.97%
1 Q 2025
7.97%
7.43%
4 Q 2024
7.43%
6.91%
3 Q 2024
6.91%
6.67%
2 Q 2024
6.67%
6.53%
1 Q 2024
6.53%
6.55%
4 Q 2023
6.55%
7.00%
3 Q 2023
7.00%
7.28%
2 Q 2023
7.28%
7.37%
1 Q 2023
7.37%
7.20%
4 Q 2022
7.20%
7.01%
3 Q 2022
7.01%
6.82%
2 Q 2022
6.82%
6.08%
1 Q 2022
6.08%
5.32%
4 Q 2021
5.32%
4.88%
3 Q 2021
4.88%
4.61%
2 Q 2021
4.61%
4.39%
1 Q 2021
4.39%
4.55%
4 Q 2020
4.55%
4.91%
3 Q 2020
4.91%
4.94%
2 Q 2020
4.94%
5.09%
1 Q 2020
5.09%
5.57%
4 Q 2019
5.57%
5.95%
3 Q 2019
5.95%
6.26%
2 Q 2019
6.26%
6.98%
1 Q 2019
6.98%
6.98%
4 Q 2018
6.98%
6.56%
3 Q 2018
6.56%
6.60%
2 Q 2018
6.60%
6.75%
1 Q 2018
6.75%
7.00%
4 Q 2017
7.00%
7.00%
3 Q 2017
7.00%
7.00%
2 Q 2017
7.00%
7.50%
1 Q 2017
7.50%
7.50%
4 Q 2016
7.50%
7.50%
3 Q 2016
7.50%
7.50%
2 Q 2016
7.50%
7.50%
1 Q 2016
7.50%
7.00%
4 Q 2015
7.00%
6.50%
3 Q 2015
6.50%
6.00%
2 Q 2015
6.00%
5.50%
1 Q 2015
5.50%
5.00%
4 Q 2014
5.00%
