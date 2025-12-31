以前は長期金利(TJLP)と呼ばれていた長期金利(TLP)は、2018年1月1日から有効になりました。これは、BNDES(国立経済社会開発銀行)の主要な資金調達金利です。現在のTLPは、その年のインフレ目標に基づいて3か月ごとに定義されます。

政府は、特定の企業や部門を刺激するために、より低い金利を付与する場合があります。しかし、そのような金利を実現するには、公的予算を介する必要があります。つまり、旧TJLPは議会の承認を必要としていました。この政治的問題により、また政府の干渉を受けないようにするため、金利はBNDESによって再定式化され、2023年までは徐々に市場金利に等しくなります。この意味では、それは市場標準内の金利になります。

TLPは金利ですが、投資家やBNDESの資金調達者にとってはいくつかの利点があります。実質金利は、資金調達の開始から終了まで固定されているため、資金調達コストの安定性が低下し、債権者の安全が確保され、将来の実質金利が確実になります。TLPは固定されているため、TLPに対する不信感が少なくなり、これはターゲットシステムのサポートとして機能します。TLPがIPCA(National Consumer Price Index)の変動の影響を受け、これが資金調達の価値を妨げる可能性がある場合でも、製品およびサービスの販売価格の修正は最小限に抑えられ、市場の現実に適応します。

これは、国家開発銀行(BNDES)の資金調達目的の金利であるため、TLP金利の上昇は経済に不利であり、ブラジルリアルを弱める可能性があります。

