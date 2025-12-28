経済指標カレンダー
ブラジル純債務 - GDP比 (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|低
|N/D
|65.1%
|
64.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
公共部門の純負債(DLSP)は、ブラジルの中央銀行とともに、非金融公共部門の負債に相当します。非金融公共部門には、連邦政府、州、地方自治体が直接管理するものが含まれるとともに、連邦、州、市町村の公的社会保障制度と非金融国営企業といった、間接的に管理するものも含まれます。公的純負債を計算する目的では、Petrobras GroupおよびEletrobras Groupの企業はこの非金融国有企業のリストに含まれていません。中央銀行は、その結果が国庫に直接リンクしているため、公的部門の純負債の計算に含まれています。
General Government Gross Debt(DBGG)はは、民間部門、公的金融部門、世界への負債において連邦政府、州政府、地方自治体がコミットしたすべての負債を網羅しています。また、中央銀行が公的証券で行った業務も含まれます。DBGGは、ブラジルのソルベンシー状況をグローバルな分類機関によって評価するための主要な参考資料の1つです。
負債対GDP比は、国内総生産(GDP)に関連する公的債務、特にDLSPの計算です。経済の負債対GDP比が低いほど、財とサービスの生産量が増加し、負債を返済するのに十分な利益が得られる可能性が高くなります。
実際には、経済の公的債務が大きいほど、国の債務不履行のリスクが大きくなるため、予想を上回った指標値はブラジルの通貨にマイナスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ブラジル純債務 - GDP比 (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
