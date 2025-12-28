経済指標カレンダー
ブラジル一次予算収支 (Brazil Primary Budget Balance)
|低
|N/D
|R$19.687 B
|
R$-17.452 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ブラジル中央銀行(BCB)は、ブラジルの名目予算収支および一次予算収支に反映される、純負債および資金調達ニーズを含む、公共部門の連結財政統計を計算します。毎月、基礎的財政収支の黒字を反映した財政統計報告書が発行されます。
政府の歳入と歳出の違いは財政上の結果であり、その計算は名目上の結果、運用上の結果、主要な結果を使用して実行されます。
名目上の結果とは、総収入(金融投資を含む)と総費用(利息費用を含む)の合計変動の差を指し、これは公共部門の資金調達ニーズ(NFSP)に対応します。
運用上の結果には、インフレの影響を除外するために、名目実績から純負債の金銭的修正を差し引いたものが使用されます。
主要な結果は、予算ガイドライン法(LDO)で設定された目標の達成を検証するために、純負債に課される名目利子(実質利子と金銭的修正)に関連する部分を除く名目上の結果に対応します。
基礎的財政収支の黒字は、政府が一定期間(1か月、1学期、1年)に借金の利子を支払うためにどれだけ節約したかを示すものです。
一次予算残高の正の値は、一次予算の黒字を示し、ブラジルレアルにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ブラジル一次予算収支 (Brazil Primary Budget Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
