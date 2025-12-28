カレンダーセクション

FGV Brazil IGP-DIインフレ指数前月比 (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)

国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
情報源：
FGV(Fundação Getúlio Vargas) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
一般価格指数 – 内部可用性(IGP-DI)は、長年にわたってブラジルのインフレ率の公式指数です。現在、IPCAにはこの目的があり、ブラジル地理統計研究所(IBGE)によって公開されています。

IGP-DIは、Getulio Vargas Foundation(FGV)のブラジル経済研究所(IBRE)によって計算されます。この価格変動の指標は、60年以上にわたりブラジルの歴史の一部であり、各月の初日から最終日までの期間の価格変動を示しています。基本的に、IGP-DIは一定期間内の価格の変化を表します。

IGP-DIは、インフレを測定する3つの指数(拡張生産者価格指数(IPA-M、60％)、消費者価格指数(CPI、30％)、土木建設指数(INCC、10％)の加重平均を使用して、IBREによって計算されます。内部可用性とは、ブラジル国内市場のさまざまな経済活動における価格の変化を指します。この指数の負の値は、調査の参照期間にブラジルでデフレが発生したことを示しています。

直近値:

実際のデータ

予想値

"FGV Brazil IGP-DIインフレ指数前月比 (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.01%
0.27%
-0.03%
10月 2025
-0.03%
0.09%
0.36%
9月 2025
0.36%
-0.34%
0.20%
8月 2025
0.20%
-0.63%
-0.07%
7月 2025
-0.07%
-0.13%
-1.80%
6月 2025
-1.80%
0.45%
-0.85%
5月 2025
-0.85%
0.68%
0.30%
4月 2025
0.30%
0.47%
-0.50%
3月 2025
-0.50%
0.89%
1.00%
2月 2025
1.00%
0.87%
0.11%
1月 2025
0.11%
0.89%
0.87%
12月 2024
0.87%
1.67%
1.18%
11月 2024
1.18%
-0.21%
1.54%
10月 2024
1.54%
0.20%
1.03%
9月 2024
1.03%
-0.52%
0.12%
8月 2024
0.12%
1.08%
0.83%
7月 2024
0.83%
1.45%
0.50%
6月 2024
0.50%
0.39%
0.87%
5月 2024
0.87%
1.31%
0.72%
4月 2024
0.72%
0.42%
-0.30%
3月 2024
-0.30%
-0.90%
-0.41%
2月 2024
-0.41%
-0.97%
-0.27%
1月 2024
-0.27%
0.40%
0.64%
12月 2023
0.64%
0.61%
0.50%
11月 2023
0.50%
0.48%
0.51%
10月 2023
0.51%
0.03%
0.45%
9月 2023
0.45%
0.05%
8月 2023
0.05%
-0.93%
-0.40%
7月 2023
-0.40%
-1.91%
-1.45%
6月 2023
-1.45%
-1.73%
-2.33%
5月 2023
-2.33%
-0.68%
-1.01%
4月 2023
-1.01%
-0.15%
-0.34%
3月 2023
-0.34%
0.05%
0.04%
2月 2023
0.04%
0.19%
0.06%
1月 2023
0.06%
0.07%
0.31%
12月 2022
0.31%
-0.40%
-0.18%
11月 2022
-0.18%
-0.92%
-0.62%
10月 2022
-0.62%
-0.89%
-1.22%
9月 2022
-1.22%
0.00%
-0.55%
8月 2022
-0.55%
0.37%
-0.38%
7月 2022
-0.38%
0.70%
0.62%
6月 2022
0.62%
1.20%
0.69%
5月 2022
0.69%
1.56%
0.41%
4月 2022
0.41%
1.91%
2.37%
3月 2022
2.37%
1.44%
1.50%
2月 2022
1.50%
0.88%
2.01%
1月 2022
2.01%
0.60%
1.25%
12月 2021
1.25%
0.88%
-0.58%
11月 2021
-0.58%
0.93%
1.60%
10月 2021
1.60%
-1.07%
-0.55%
123
