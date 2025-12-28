IHS Markit Ltdは、世界中の経済を刺激する重要な産業と市場に重要な情報、分析、ソリューションを提供するグローバルプロバイダーで、サービスおよび政府と契約する企業に財務およびビジネス情報、分析、ソリューションを提供し、運用効率を向上させ、情報に基づいた信頼できる意思決定につながるソリューションを提供することを目的としています。

IHS Markitは、購買担当者指数(PMI®)と呼ばれる世界規模のビジネス調査指数を公開しています。PMIは、新規注文、生産、雇用、仕入れ先納期、在庫の統計データに基づいて計算された加重平均です。

IHS Markitは現在、世界中で最も信頼できる指数プロバイダーの1つです。その経済動向の指標は正確で一般的にユニークで毎月更新されており、主にこのために、中央銀行、金融市場、ビジネスの意思決定者によるベンチマークとして使用されています。

月次のIHS Markit Brazil PMI – 複合の調査は、製造業部門とサービス部門の800社の購買マネージャーに送信されたアンケートの回答から得られた情報を使用してまとめられています。この調査は、GDPへの貢献度に基づいて、部門別および企業の従業員数別に統合されています。

収集された応答は前月と比較され、結果の範囲は0〜100です。この指標は、製造業部門とサービス部門の両方の状況を反映しています。 50を超える指数値は伸びを示しており、ブラジルレアルの価格にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: