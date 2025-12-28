カレンダーセクション

貸付事業とは、金融機関による資本借入れまたは顧客の購入の資金調達を指します。信用業務には、クレジットの種類に応じて使用される金利と手数料があります。金融機関は、独自のルールに従ってこのようなクレジットを顧客が利用できるようにします。主な信用業務は、個人へのローン、企業ローン、当座貸越、給与ローン、雑用ローン、リボ払いのクレジットカードおよびその他のクレジットです。

国家金融システム(SFN) は、金融仲介、つまり、金銭の貸し手と借り手との間の仲介を実行するエンティティと機関のセットです。市民社会、民間企業、政府が資産の大部分を流通させ、負債を支払い、投資を実現するのは、この一連のエンティティと機関を通してです。

国家金融システム(SFN)は以下から構成されています。

  • 規範的機関: CMN —国家通貨評議会、CNSP—民間保険のための国家評議会、CNPC —国民年金のための国家評議会
  • 監督者: BCB—ブラジル中央銀行、CVM—証券取引委員会、Susep—民間保険監督機関、Previc—国民補完年金監督機関
  • オペレーター: 銀行、コンソーシアム管理者、証券取引所、信用協同組合、証券会社と代理店、商品および先物取引所、決済機関、保険会社と再保険会社、年金基金、民間年金事業体と資本会社

SFNは、ブラジルの経済政策つまり国のマクロ経済調整に責任を負い、国家通貨評議会(CMN)によって管理されています。

ブラジル中央銀行(BCB)は、金融システムを監視および監督し、金融、為替、および信用ポリシーを実行することにより、CMNルールのコンプライアンスを確保する権限を持っています。BCBは、国内市場および信用業務の動きとともに、通貨および信用統計に関する月次報告書を発行しています。

ローンと支出は消費者の信頼に密接に関連しています。この指数の期待値を上回る値は、ブラジルレアルにとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ブラジル中央銀行銀行貸出前月比 (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
0.5%
1.1%
9月 2025
1.1%
1.0%
0.8%
8月 2025
0.5%
1.0%
0.3%
7月 2025
0.4%
0.3%
0.4%
6月 2025
0.5%
1.2%
0.5%
5月 2025
0.6%
0.7%
0.6%
4月 2025
0.7%
0.2%
0.7%
3月 2025
0.6%
1.0%
0.2%
2月 2025
0.4%
0.6%
0.0%
1月 2025
0.0%
0.7%
1.5%
12月 2024
1.4%
1.1%
1.0%
11月 2024
1.2%
0.6%
0.5%
10月 2024
0.7%
0.6%
1.3%
9月 2024
1.2%
1.0%
0.7%
8月 2024
0.9%
0.7%
0.4%
7月 2024
0.2%
0.8%
1.4%
6月 2024
1.2%
0.6%
0.5%
5月 2024
0.7%
0.3%
0.2%
4月 2024
0.2%
0.4%
1.3%
3月 2024
1.2%
0.5%
0.4%
2月 2024
0.2%
-0.3%
1月 2024
-0.3%
1.0%
1.6%
12月 2023
1.4%
0.4%
1.1%
11月 2023
0.9%
0.0%
0.3%
10月 2023
0.1%
1.0%
9月 2023
0.8%
0.8%
1.2%
8月 2023
1.1%
0.4%
0.0%
7月 2023
-0.2%
-0.1%
0.1%
6月 2023
0.1%
0.8%
0.3%
5月 2023
0.3%
0.2%
0.0%
4月 2023
-0.1%
0.9%
0.7%
3月 2023
0.7%
1.4%
0.0%
2月 2023
-0.1%
1.1%
-0.3%
1月 2023
-0.3%
1.1%
1.3%
12月 2022
1.3%
1.5%
1.0%
11月 2022
1.0%
1.4%
1.0%
10月 2022
1.0%
1.2%
2.2%
9月 2022
2.2%
1.4%
1.6%
8月 2022
1.6%
1.3%
0.6%
6月 2022
1.6%
1.0%
1.1%
4月 2022
0.8%
1.4%
1.3%
2月 2022
0.8%
1.3%
0.0%
1月 2022
0.0%
1.1%
1.8%
12月 2021
1.9%
1.4%
1.8%
11月 2021
1.8%
1.9%
1.5%
10月 2021
1.5%
0.6%
2.1%
9月 2021
2.0%
0.9%
1.6%
8月 2021
1.5%
1.2%
1.3%
7月 2021
1.2%
0.5%
0.9%
6月 2021
0.9%
2.0%
1.2%
