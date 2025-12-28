経済指標カレンダー
ブラジルサービスボリューム前年比 (Brazil Services Volume y/y)
国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
セクター
ビジネス
|低
|2.2%
|2.2%
|
4.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.4%
|
2.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
サービス量前年比は、報告された月にブラジルの世帯に提供されたサービスの総量の前月と比較した変化率を反映しています。計算には家事サービス、情報通信サービス、専門的、管理的および補助的なサービス、輸送および郵便サービス、旅行およびその他のサービスが含まれます。 予想よりも高い値はブラジルのレアル相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ブラジルサービスボリューム前年比 (Brazil Services Volume y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
2.2%
2.2%
4.3%
9月 2025
4.1%
1.8%
2.5%
8月 2025
2.5%
1.7%
2.9%
7月 2025
2.8%
1.3%
2.8%
6月 2025
2.8%
1.4%
3.6%
5月 2025
3.6%
1.5%
1.8%
4月 2025
1.8%
2.0%
2.0%
3月 2025
1.9%
2.7%
4.3%
2月 2025
4.2%
2.6%
1.1%
1月 2025
1.6%
4.3%
2.9%
12月 2024
2.4%
4.2%
2.4%
11月 2024
2.9%
3.8%
6.4%
10月 2024
6.3%
3.6%
3.8%
9月 2024
4.0%
3.6%
1.9%
8月 2024
1.7%
3.6%
4.0%
7月 2024
4.3%
3.2%
0.8%
6月 2024
1.3%
1.2%
-0.1%
5月 2024
0.8%
3.5%
5.5%
4月 2024
5.6%
-1.8%
-2.2%
3月 2024
-2.3%
0.3%
2.4%
2月 2024
2.5%
0.6%
4.0%
1月 2024
4.5%
-1.3%
-1.9%
12月 2023
-2.0%
-0.5%
0.4%
11月 2023
-0.3%
-0.1%
-0.3%
10月 2023
-0.4%
-2.7%
-1.2%
9月 2023
-1.2%
0.5%
0.6%
8月 2023
0.9%
0.5%
3.6%
7月 2023
3.5%
3.5%
4.1%
6月 2023
4.1%
3.7%
5.0%
5月 2023
4.7%
4.5%
2.8%
4月 2023
2.7%
5.9%
6.5%
3月 2023
6.3%
5.8%
5.2%
2月 2023
5.4%
5.6%
5.9%
1月 2023
6.1%
3.3%
6.0%
12月 2022
6.0%
7.9%
6.5%
11月 2022
6.3%
9.7%
9.7%
10月 2022
9.5%
9.0%
9.4%
9月 2022
9.7%
7.2%
8.7%
8月 2022
8.0%
6.3%
6.3%
7月 2022
6.3%
7.8%
6.4%
6月 2022
6.3%
9.4%
9.1%
5月 2022
9.2%
10.5%
9.4%
4月 2022
9.4%
9.6%
11.6%
3月 2022
11.4%
8.5%
7.4%
2月 2022
7.4%
10.1%
9.4%
1月 2022
9.5%
10.4%
10.9%
12月 2021
10.4%
8.9%
10.2%
11月 2021
10.0%
9.5%
7.5%
10月 2021
7.5%
14.4%
11.5%
9月 2021
11.4%
18.3%
16.6%
