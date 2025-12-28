カレンダーセクション

ブラジル小売売上高前月比 (Brazil Retail Sales m/m)

国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
情報源：
ブラジル地理統計研究所(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
0.5% -0.1%
-0.3%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.2%
0.5%
次の発表 実際 予測
月次貿易調査(PMC)は、企業による構造調査のIBGEの年次プログラムの一部であり、ブラジルでの収益、支出、雇用された人員、賃金、引き出し、その他の報酬、購入、棚卸資産、商業利益、その他ブラジルの卸売りおよび小売部門からのデータに関するデータを収集します。

PMCでは、技術面の基準による2つのモデル(完全および簡易)の電子インタビューが企業によって使用されます。

完全モデルは、研究に関連する期間に、所有者やパートナーを含む20人以上のスタッフを抱える企業が利用できますが、大企業と互換性のある収益を示す20人未満の企業も利用できます。

簡潔モデルは、研究に関連する期間に、所有者やパートナーを含む20人未満のスタッフを抱える企業が利用できます。

ブラジルの月次貿易調査(PMC)は、小売業に特有の季節的および環境的変動の詳細およびブラジルの消費を追跡するために、年次貿易調査(PAC)と共同で実施されます。

月次貿易調査(PMC)と年次貿易調査(PAC)の統計は、IBGE自動回復システム(SIDRA)に開示されています。

平均を上回る指標値は、ブラジルレアルにとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ブラジル小売売上高前月比 (Brazil Retail Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
0.5%
-0.1%
-0.3%
9月 2025
-0.3%
0.0%
0.2%
8月 2025
0.2%
0.1%
-0.2%
7月 2025
-0.3%
-0.1%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.1%
-0.2%
5月 2025
-0.2%
0.0%
-0.4%
4月 2025
-0.4%
0.3%
0.8%
3月 2025
0.8%
0.0%
0.5%
2月 2025
0.5%
0.0%
0.2%
1月 2025
-0.1%
0.0%
-0.3%
12月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.2%
11月 2024
-0.4%
0.3%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.1%
0.5%
9月 2024
0.5%
-0.3%
-0.2%
8月 2024
-0.3%
0.4%
0.6%
7月 2024
0.6%
-0.1%
-0.9%
6月 2024
-1.0%
0.0%
1.2%
5月 2024
1.2%
-0.1%
0.9%
4月 2024
0.9%
0.1%
0.0%
3月 2024
0.0%
0.2%
1.0%
2月 2024
1.0%
-0.2%
2.8%
1月 2024
2.5%
1.9%
-1.4%
12月 2023
-1.3%
-1.4%
0.1%
11月 2023
0.1%
-2.0%
-0.3%
10月 2023
-0.3%
-0.2%
0.5%
9月 2023
0.6%
0.4%
-0.1%
8月 2023
-0.2%
-0.2%
0.7%
7月 2023
0.7%
0.0%
0.0%
6月 2023
0.0%
0.2%
-0.7%
5月 2023
-1.0%
-0.1%
-0.1%
4月 2023
0.1%
-0.1%
0.8%
3月 2023
0.8%
0.1%
0.0%
2月 2023
-0.1%
0.0%
3.8%
1月 2023
3.8%
-0.2%
-2.6%
12月 2022
-2.6%
0.2%
-0.9%
11月 2022
-0.6%
0.1%
0.3%
10月 2022
0.4%
-0.4%
1.2%
9月 2022
1.1%
0.4%
0.1%
8月 2022
-0.1%
-0.1%
-0.5%
7月 2022
-0.8%
0.8%
-1.4%
6月 2022
-1.4%
0.8%
-0.4%
5月 2022
0.1%
-0.5%
0.8%
4月 2022
0.9%
-0.3%
1.4%
3月 2022
1.0%
0.9%
1.3%
2月 2022
1.1%
-1.3%
2.1%
1月 2022
0.8%
0.2%
-1.9%
12月 2021
-0.1%
0.9%
0.4%
11月 2021
0.6%
-1.9%
0.2%
10月 2021
-0.1%
2.1%
-1.1%
9月 2021
-1.3%
0.4%
-4.3%
1234
