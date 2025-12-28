セリックレートは、ブラジル経済の基本金利です。金融政策委員会(COPOM)には、このレートを設定する責任があります。この目的のために、会議は年間8回開催されます。市場で使用される実質的にすべての金利計算は、ブラジル連邦政府による金融政策の主要な基準であるセリックレートに基づいています。ブラジル中央銀行(BCB)には、COPOMによって確立された割合内でセリックレートを維持するという使命があります。主な目的はインフレを制御することであり、多くの場合、確立された目標を達成するために銀行間市場に介入する必要があります。

COPOM会議では、過去および予想インフレ率、国の経済成長率、外国為替レート、外国金利、信用活動のレベルなど、ブラジル経済の展望が議論されます。これらの議論に照らして、国の金利の理想的なレベル(引き上げ、引き下げ、維持)が決定されます。

実際には、銀行間市場の日常業務では、セリックレートはSelic MetaとSelic Overの2つに分割されます。

Selic Over率は、銀行間市場の現実を表しています。Selic Over率はブラジルの銀行間市場におけるすべての資金調達業務の加重平均で、毎日計算されます。Selic Overは邦政府の証券に裏打ちされ、レポ業務の形で特別管理決済システム(SELIC)で作成されています。1日の終わりに、すべての銀行間ローンの取引高の加重平均金利が計算されます。

金利の均衡を維持するという義務を果たすために、ブラジルの中央銀行は、COPOMがセリック金利の目標として設定したものに従って、プライマリ市場とセカンダリ市場で操作します。プライマリ市場には、銀行による国債の購入が含まれます。セカンダリは、この市場の中央銀行自体に関係しています。

中央銀行が、Selic OverがSelic Metaから遠ざかっていることを確認すると、BCBは銀行間市場の利息はセリックレートの目標内に収まるように必要に応じて公開市場で公債を売買して、金融政策に応じた経済の流動性を規制します。

Selic Metaは銀行間取引の基礎として機能し、Selic Overレートは銀行間の資金調達の必要性から生じます。Selic Overは資金調達のための投資家の数を増やすことによって減少し、債券ポートフォリオを持つ借り手が増えると増加します。Selic Overレートは実質的に毎日変動し、銀行間市場への中央銀行の侵入を通じて、Selic Metaの近くに留まり、市場のバランスを維持します。

セリックレートは以下に影響する可能性があります。

変動収入

理論的には、クレジットへのアクセスが増加するため、セリックレートの下落は資本市場に有利に働きます。

低金利は、経済が順調であることを示しています。

市場が減速すると、セリックレートは上昇して消費を減少させる傾向があります。その結果、失業率は増加しますが、その他の悪影響もあります。

中期的には、変動所得は通常、セリックレートに関連する債券を上回ります。

消費者の観点から見ると、セリックレートは、融資、資金調達、および金融投資との関係において大きな重みがあります。

