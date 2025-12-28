経済指標カレンダー
ブラジル鉱工業生産前月比 (Brazil Industrial Production m/m)
|低
|0.1%
|0.0%
|
-0.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.1%
|
0.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
「月次産業調査-物理的生産(PIM-PF)」はブラジルの産業生産データの分析を目的としており、ブラジルの地理的統計研究所(IBGE)によってIBGE自動回復システム(SIDRA)を通じて毎月発行されます。
「月次産業調査-物理的生産(PIM-PF)」は、一般的な産業、国、地域、州レベルでの採掘産業および加工産業の進化を検証するのに役立ちます。
特定の参照期間内にいくつかの統計がリリースされます。
- 季節調整なしの月次固定基準指数(基準: 平均2012=100)
- 季節調整済みの月次固定基準指数(基準: 平均2012=100)
- 月次指数(基準: 前年同月=100)
- 累積指数(基準: 前年同期=100)
- 12か月累積指数(基準: 過去12か月=100)
- 季節調整済みの月/前月の変化率(基準: 前月)(%)
- 月次変化率(基準:前年同月)(%)
- 年内に累積された変化率(基準: 前年同期)(%)
- 過去12か月間に蓄積された変化率(基準: 過去12か月間)(%)
この指数の分析は、一般的な業界の結果を参照しており、SIDRAシステムの前月を基準とした変化率の統計内で視覚化された、採掘産業および製造業を含みます。
工業生産量の伸びはブラジルレアル相場にプラスの影響を与えることがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ブラジル鉱工業生産前月比 (Brazil Industrial Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
