PC-FIPE(経済研究所の消費者物価指数 — USP)指標は、サンパウロの1〜10の最低賃金の収入がある家族の生活費に関するデータを収集することを目的としています。収集された情報は、家計調査(POF)によって、住宅、食料、交通費、人件費、健康、衣服、教育の支出グループに分けられます。

価格変動は月の初日と最終日の間で収集され、IPC-FIPEは調査の翌月の10日ごろに公開されます。バリエーションと価格の収集の期間は別で直前の4週間であるため、FIPEは収集されたデータを閉じて開示の誤りを回避し、サンパウロの消費実態に応じて、主に分析対象の人口が含まれる経済グループの情報を提供できます。

この指数は、ブラジルの自治体の中で国内総生産(GDP)が最も高いサンパウロ市のインフレの影響を反映しています。IPC-FIPEが増加している場合、ブラジル領土全体のインフレ傾向が反映されている可能性があります。

サンパウロの経済はブラジル経済の温度計であるため、IPC-FIPEは注意すべき重要な指標です。高インフレは経済にマイナスの影響を与え、ブラジルレアルを弱めます。

直近値: