ブラジル3ヶ月失業率 (Brazil Unemployment Rate 3-months)

国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
情報源：
ブラジル地理統計研究所(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
セクター
労働
5.4% 5.7%
5.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
5.3%
5.4%
次の発表 実際 予測
失業率は、ブラジル地理統計研究所(IBGE)によって公開されており、全国世帯サンプル調査(National Household Sample Survey、PNAD)によって実現されています。

全国世帯サンプル調査(PNAD)は、世帯単位をサンプルとして、経済的に活発な人口の観察に基づいて毎月行われます。ただし、この調査を全人口に対して絶対的な方法で実現することはできません。PNADは主に、ブラジルの社会経済的発展の研究に必要な労働力の状況やその他の有用なデータを短期、中期、長期にマッピングすることを目的として、主に四半期ごとの波に従っています。目標を達成するために、情報の収集が実現され、四半期ごとの指標を通じて公開されます。この指標では、労働力の状況、および追加の継続的な事実(仕事やその他の形態の職、人とタスクの通信技術など)に関する年次指標が記述されます。

この研究は、2011年10月に実験的に開始され、2012年1月以降、ブラジル領土全体で公式になりました。失業率は、継続的PNADで考慮されている他のいくつかの側面の1つです。

失業率はGDP成長率に反比例し、経済サイクルに一定の遅れが生じる傾向があります。たとえば、経済がGDP成長期を迎える場合、失業率(失業数)はこの成長にすぐに反応せず、削減には時間がかかります。これは、市場が最初は生産量の増加に反応し、従業員の労働時間が増加するためです。 この解決策では不十分な場合、新しい従業員を雇用する段階は生産を増やすことから始まり、失業率は最終的に低下し始めます。

継続的全国世帯サンプル調査(Continuous PNAD)は、IBGE自動回復システム(SIDRA)で公開されています。 失業の減少は経済成長を反映しており、ブラジルレアル(BRL)にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ブラジル3ヶ月失業率 (Brazil Unemployment Rate 3-months)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
5.4%
5.7%
5.6%
9月 2025
5.6%
5.6%
5.6%
8月 2025
5.6%
5.5%
5.6%
7月 2025
5.6%
5.7%
5.8%
6月 2025
5.8%
6.0%
6.2%
5月 2025
6.2%
6.4%
6.6%
4月 2025
6.6%
6.7%
7.0%
3月 2025
7.0%
7.0%
6.8%
2月 2025
6.8%
6.7%
6.5%
1月 2025
6.5%
6.4%
6.2%
12月 2024
6.2%
6.0%
6.1%
11月 2024
6.1%
6.2%
6.2%
10月 2024
6.2%
6.2%
6.4%
9月 2024
6.4%
6.4%
6.6%
8月 2024
6.6%
6.8%
6.8%
7月 2024
6.8%
7.0%
6.9%
6月 2024
6.9%
6.8%
7.1%
5月 2024
7.1%
7.3%
7.5%
4月 2024
7.5%
7.9%
7.9%
3月 2024
7.9%
7.8%
7.8%
2月 2024
7.8%
7.7%
7.6%
1月 2024
7.6%
7.6%
7.4%
12月 2023
7.4%
7.6%
7.5%
11月 2023
7.5%
7.7%
7.6%
10月 2023
7.6%
7.5%
7.7%
9月 2023
7.7%
8.0%
7.8%
8月 2023
7.8%
7.6%
7.9%
7月 2023
7.9%
8.0%
8.0%
6月 2023
8.0%
8.2%
8.3%
5月 2023
8.3%
8.2%
8.5%
4月 2023
8.5%
8.4%
8.8%
3月 2023
8.8%
8.8%
8.6%
2月 2023
8.6%
8.8%
8.4%
1月 2023
8.4%
7.9%
7.9%
12月 2022
7.9%
8.1%
8.1%
11月 2022
8.1%
8.1%
8.3%
10月 2022
8.3%
8.4%
8.7%
9月 2022
8.7%
8.8%
8.9%
8月 2022
8.9%
8.7%
9.1%
7月 2022
9.1%
9.3%
9.3%
6月 2022
9.3%
9.4%
9.8%
5月 2022
9.8%
10.1%
10.5%
4月 2022
10.5%
11.5%
11.1%
3月 2022
11.1%
11.5%
11.2%
2月 2022
11.2%
11.5%
11.2%
1月 2022
11.2%
11.0%
11.1%
12月 2021
11.1%
11.2%
11.6%
11月 2021
11.6%
11.9%
12.1%
10月 2021
12.1%
12.2%
12.6%
9月 2021
12.6%
13.1%
13.2%
1234
