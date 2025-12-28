カレンダーセクション

ブラジル産業貿易省(MDIC)は、ブラジルの貿易収支データに関する情報を毎週および毎月公開しています。

貿易収支は、選択された期間におけるブラジル内の商品とサービスに関して輸出と輸入の違いを反映する経済的指標です。

貿易収支がプラスの場合、余剰があります。つまり、総輸出が総輸入を上回ります。貿易収支の黒字は、ブラジル経済にとって有益な条件です。つまり、輸入よりも海外での商品やサービスの売上が多いということです。プラスの貿易収支の利益は内部的に投資され、国の経済を改善します。

貿易収支がマイナスの場合、赤字が発生します。つまり、輸入総額が輸出総額を上回ります。貿易赤字はブラジル経済が弱体化している状態です。つまり、輸出されるよりも多くの商品やサービスが海外から輸入されています。マイナスの貿易収支による損害は、費用を賄うために使用される国の財政準備金に直接影響します。

カバレッジ率(coverage rate)は、輸入量に対する輸出量の総割合(輸出/輸入)を定義する概念です。この比率に応じて、国が外部パートナーに商業的にどの程度依存しているかを推定することができます。カバレッジ率が低いほど、貿易収支がマイナスに向かう傾向が大きくなり、ブラジルの外国パートナーへの依存度が高まります。

指標値が予測よりも大きいと、ブラジルレアルにプラスである場合があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ブラジル貿易収支 (Brazil Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
$​5.842 B
$​10.682 B
$​6.964 B
10月 2025
$​6.964 B
$​0.884 B
$​2.990 B
9月 2025
$​2.990 B
$​3.544 B
$​6.133 B
8月 2025
$​6.133 B
$​4.074 B
$​7.075 B
7月 2025
$​7.075 B
$​10.031 B
$​5.889 B
6月 2025
$​5.889 B
$​9.002 B
$​7.239 B
5月 2025
$​7.239 B
$​8.384 B
$​8.153 B
4月 2025
$​8.153 B
$​5.235 B
$​8.155 B
3月 2025
$​8.155 B
$​1.586 B
$​-0.324 B
2月 2025
$​-0.324 B
$​4.257 B
$​2.164 B
1月 2025
$​2.164 B
$​4.842 B
$​4.803 B
12月 2024
$​4.803 B
$​5.135 B
$​7.030 B
11月 2024
$​7.030 B
$​8.513 B
$​4.343 B
10月 2024
$​4.343 B
$​8.703 B
$​5.363 B
9月 2024
$​5.363 B
$​7.754 B
$​4.828 B
8月 2024
$​4.828 B
$​8.841 B
$​7.640 B
7月 2024
$​7.640 B
$​7.163 B
$​6.711 B
6月 2024
$​6.711 B
$​8.892 B
$​8.534 B
5月 2024
$​8.534 B
$​8.384 B
$​9.041 B
4月 2024
$​9.041 B
$​6.523 B
$​7.483 B
3月 2024
$​7.483 B
$​7.855 B
$​5.447 B
2月 2024
$​5.447 B
$​10.014 B
$​6.527 B
1月 2024
$​6.527 B
$​10.797 B
$​9.360 B
12月 2023
$​9.360 B
$​8.776 B
11月 2023
$​8.776 B
$​6.969 B
$​8.959 B
10月 2023
$​8.959 B
$​6.737 B
$​8.904 B
9月 2023
$​8.904 B
$​7.652 B
$​9.767 B
8月 2023
$​9.767 B
$​9.209 B
$​9.035 B
7月 2023
$​9.035 B
$​10.835 B
$​10.592 B
6月 2023
$​10.592 B
$​9.854 B
$​11.378 B
5月 2023
$​11.378 B
$​7.873 B
$​8.225 B
4月 2023
$​8.225 B
$​6.382 B
$​10.956 B
3月 2023
$​10.956 B
$​3.264 B
$​2.837 B
2月 2023
$​2.837 B
$​6.029 B
$​2.717 B
1月 2023
$​2.717 B
$​4.780 B
12月 2022
$​4.780 B
$​5.691 B
$​6.675 B
11月 2022
$​6.675 B
$​3.265 B
$​3.921 B
10月 2022
$​3.921 B
$​1.866 B
$​3.994 B
9月 2022
$​3.994 B
$​1.909 B
$​4.165 B
8月 2022
$​4.165 B
$​3.730 B
$​5.444 B
7月 2022
$​5.444 B
$​8.467 B
$​8.814 B
6月 2022
$​8.814 B
$​10.262 B
$​4.944 B
5月 2022
$​4.944 B
$​11.496 B
$​8.148 B
4月 2022
$​8.148 B
$​9.429 B
$​7.383 B
3月 2022
$​7.383 B
$​5.612 B
$​4.050 B
2月 2022
$​4.050 B
$​4.406 B
$​-0.176 B
1月 2022
$​-0.176 B
$​1.428 B
$​3.948 B
12月 2021
$​3.948 B
$​-2.221 B
$​-1.307 B
11月 2021
$​-1.307 B
$​-2.221 B
$​2.004 B
10月 2021
$​2.004 B
$​0.011 B
$​4.322 B
1234
