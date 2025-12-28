ブラジル産業貿易省(MDIC)は、ブラジルの貿易収支データに関する情報を毎週および毎月公開しています。

貿易収支は、選択された期間におけるブラジル内の商品とサービスに関して輸出と輸入の違いを反映する経済的指標です。

貿易収支がプラスの場合、余剰があります。つまり、総輸出が総輸入を上回ります。貿易収支の黒字は、ブラジル経済にとって有益な条件です。つまり、輸入よりも海外での商品やサービスの売上が多いということです。プラスの貿易収支の利益は内部的に投資され、国の経済を改善します。

貿易収支がマイナスの場合、赤字が発生します。つまり、輸入総額が輸出総額を上回ります。貿易赤字はブラジル経済が弱体化している状態です。つまり、輸出されるよりも多くの商品やサービスが海外から輸入されています。マイナスの貿易収支による損害は、費用を賄うために使用される国の財政準備金に直接影響します。

カバレッジ率(coverage rate)は、輸入量に対する輸出量の総割合(輸出/輸入)を定義する概念です。この比率に応じて、国が外部パートナーに商業的にどの程度依存しているかを推定することができます。カバレッジ率が低いほど、貿易収支がマイナスに向かう傾向が大きくなり、ブラジルの外国パートナーへの依存度が高まります。

指標値が予測よりも大きいと、ブラジルレアルにプラスである場合があります。

直近値: