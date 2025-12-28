経済指標カレンダー
ブラジル生産者物価指数(PPI)前年比 (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)
国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
セクター
価格
|低
|-1.82%
|-1.03%
|
-0.39%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-2.47%
|
-1.82%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
生産者物価指数(Producer Price Index)(PPI)前年比は、報告月に工業製品の国内生産者が受け取った販売価格の前年同月と比較した変化を示します。この指数は、消費者物価とインフレの先行指標と見なされています。予想よりも高い値はブラジルレアル相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ブラジル生産者物価指数(PPI)前年比 (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
-1.82%
-1.03%
-0.39%
9月 2025
-0.40%
0.88%
0.47%
8月 2025
0.48%
0.75%
1.35%
7月 2025
1.36%
2.62%
3.24%
6月 2025
3.24%
4.77%
5.78%
5月 2025
5.78%
6.18%
7.54%
4月 2025
7.27%
7.53%
8.39%
3月 2025
8.37%
8.30%
9.42%
2月 2025
9.41%
8.97%
9.71%
1月 2025
9.69%
10.07%
9.28%
12月 2024
9.42%
7.61%
7.62%
11月 2024
7.59%
4.05%
5.92%
10月 2024
5.89%
7.62%
6.02%
9月 2024
6.06%
4.18%
6.49%
8月 2024
6.42%
3.43%
6.58%
7月 2024
6.63%
7.35%
4.17%
6月 2024
4.19%
2.20%
0.07%
5月 2024
0.17%
-1.25%
-3.15%
4月 2024
-3.08%
-1.89%
-4.13%
3月 2024
-4.13%
-3.14%
-5.08%
2月 2024
-5.16%
-3.28%
-5.49%
1月 2024
-5.56%
-3.71%
-4.99%
12月 2023
-4.98%
-8.60%
-6.01%
11月 2023
-6.09%
-7.73%
-6.18%
10月 2023
-6.13%
-4.88%
-7.97%
9月 2023
-7.92%
-6.20%
-10.65%
8月 2023
-10.51%
-15.00%
-14.02%
7月 2023
-14.07%
-15.06%
-12.37%
6月 2023
-12.37%
-11.97%
-9.20%
5月 2023
-9.20%
-7.03%
-4.63%
4月 2023
-4.63%
-6.62%
-2.30%
3月 2023
-2.32%
-0.15%
1.39%
2月 2023
1.38%
1.45%
2.24%
1月 2023
2.24%
0.50%
3.16%
12月 2022
3.13%
2.21%
4.40%
11月 2022
4.39%
6.34%
6.49%
10月 2022
6.50%
10.92%
9.84%
9月 2022
9.76%
7.77%
12.24%
8月 2022
12.16%
16.03%
17.94%
7月 2022
18.04%
18.34%
18.79%
6月 2022
18.78%
19.53%
19.12%
5月 2022
19.15%
16.59%
18.16%
4月 2022
18.00%
18.99%
18.29%
3月 2022
18.31%
16.15%
20.02%
2月 2022
20.05%
21.74%
25.53%
1月 2022
25.51%
28.98%
28.45%
12月 2021
28.39%
30.75%
29.05%
11月 2021
28.86%
25.59%
28.95%
10月 2021
28.83%
31.41%
30.40%
9月 2021
30.59%
34.06%
33.12%
