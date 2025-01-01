オブジェクト結合の方法
グラフィックオブジェクト Text、Label、Bitmap、そしてBitmap Label (OBJ_TEXT、OBJ_LABEL、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL)は、OBJPROP_ANCHORのプロパティで設定した、異なる9つの方法から１つの結合座標を持つことができます。
|
オブジェクト
|
インディケータ
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
はい
|
—
|
はい
|
はい
|
Label
|
はい
|
はい（読み取り専用）
|
—
|
はい
|
はい
|
はい
|
Button
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
はい（読み取り専用）
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
Bitmap Label
|
はい
|
はい（読み取り専用）
|
—
|
はい
|
はい
|
—
|
Edit
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
表には次の名称を使用しています。
- X/Y—チャートの隅の１つに対してピクセル単位でアンカーポイントが指定されます。
- Width/Height—オブジェクトの幅と高さ。『読み取り専用』が指定されている場合、チャート上にオブジェクトが描画された後にのみ、幅と高さの値が計算されることを意味しています。
- Date/Price—アンカーポイントが日付と価格のペアで指定されます。
- OBJPROP_CORNER—チャートの隅を指定し、それに対してアンカーポイントが指定されます。ENUM_BASE_CORNERリストの４つの値のうちの１つになる場合があります。
- OBJPROP_ANCHOR—オブジェクトでのアンカーポイントの位置を指定します。ENUM_ANCHOR_POINTリストの9つの値のうちの１つになる場合があります。このポイントから選択したチャートの隅まで、ピクセル単位で座標が表示されます。
- OBJPROP_ANGLE—反時計回りにオブジェクトの回転角度を指定します。
必要なバージョンは ObjectSetInteger(chart_handle, object_name, OBJPROP_ANCHOR, anchor_point_mode) 関数で指定出来ます。ここで anchor_point_mode は ENUM_ANCHOR_POINT 値のいずれかです。
|
ID
|
説明
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
左上の隅のアンカーポイント。
|
ANCHOR_LEFT
|
中心の左側のアンカーポイント。
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
左下の隅のアンカーポイント。
|
ANCHOR_LOWER
|
中心の下部のアンカーポイント。
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
右下の隅のアンカーポイント。
|
ANCHOR_RIGHT
|
中心の右側のアンカーポイント。
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
右上の隅のアンカーポイント。
|
ANCHOR_UPPER
|
中心の上のアンカーポイント。
|
ANCHOR_CENTER
|
厳密にオブジェクトの中心にあるアンカーポイント。
OBJ_BUTTON、OBJ_RECTANGLE_LABEL、OBJ_EDIT 及び OBJ_CHART オブジェクトは、左上隅（ANCHOR_LEFT_UPPER）に固定アンカーポイントを持っています。
例:
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
矢印グラフィカルオブジェクト（OBJ_ARROW）の座標を結ぶ方法は 2 つのみです。識別子は ENUM_ARROW_ANCHOR でみられます。
|
ID
|
説明
|
ANCHOR_TOP
|
上面にアンカー
|
ANCHOR_BOTTOM
|
下面にアンカー
例:
|
void OnStart()
スクリプトの実行後チャートはこの図のようになります。