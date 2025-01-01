オブジェクト結合の方法

グラフィックオブジェクト Text、Label、Bitmap、そしてBitmap Label (OBJ_TEXT、OBJ_LABEL、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL)は、OBJPROP_ANCHORのプロパティで設定した、異なる9つの方法から１つの結合座標を持つことができます。

オブジェクト インディケータ X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — はい — はい はい Label OBJ_LABEL はい はい（読み取り専用） — はい はい はい Button OBJ_BUTTON はい はい — はい — — Bitmap OBJ_BITMAP — はい（読み取り専用） はい — はい — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL はい はい（読み取り専用） — はい はい — Edit OBJ_EDIT はい はい — はい — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL はい はい — はい — —

表には次の名称を使用しています。

必要なバージョンは ObjectSetInteger(chart_handle, object_name, OBJPROP_ANCHOR, anchor_point_mode) 関数で指定出来ます。ここで anchor_point_mode は ENUM_ANCHOR_POINT 値のいずれかです。

ENUM_ANCHOR_POINT

ID 説明 ANCHOR_LEFT_UPPER 左上の隅のアンカーポイント。 ANCHOR_LEFT 中心の左側のアンカーポイント。 ANCHOR_LEFT_LOWER 左下の隅のアンカーポイント。 ANCHOR_LOWER 中心の下部のアンカーポイント。 ANCHOR_RIGHT_LOWER 右下の隅のアンカーポイント。 ANCHOR_RIGHT 中心の右側のアンカーポイント。 ANCHOR_RIGHT_UPPER 右上の隅のアンカーポイント。 ANCHOR_UPPER 中心の上のアンカーポイント。 ANCHOR_CENTER 厳密にオブジェクトの中心にあるアンカーポイント。

OBJ_BUTTON、OBJ_RECTANGLE_LABEL、OBJ_EDIT 及び OBJ_CHART オブジェクトは、左上隅（ANCHOR_LEFT_UPPER）に固定アンカーポイントを持っています。

例:

string text_name="my_OBJ_TEXT_object";

if(ObjectFind(0,text_name)<0)

{

Print("Object ",text_name," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- チャートの最高値を取得する

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- オブジェクトラベルを作成する

ObjectCreate(0,text_name,OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),chart_max_price);

//--- テキストの色を設定する

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

//--- 背景色を設定する

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);

//--- ラベルオブジェクトのテキストを設定する

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_TEXT,TimeToString(TimeCurrent()));

//--- フォントを設定する

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

//--- フォントサイズを設定する

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_FONTSIZE,10);

//--- 右上隅に結合する

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);

//--- 反時計回りに 90 度回転

ObjectSetDouble(0,text_name,OBJPROP_ANGLE,90);

//--- マウスでの選択を禁止する

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

//--- オブジェクトの再描画

ChartRedraw(0);

}

矢印グラフィカルオブジェクト（OBJ_ARROW）の座標を結ぶ方法は 2 つのみです。識別子は ENUM_ARROW_ANCHOR でみられます。

ENUM_ARROW_ANCHOR

ID 説明 ANCHOR_TOP 上面にアンカー ANCHOR_BOTTOM 下面にアンカー

例:

void OnStart()

{

//--- 補助配列

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- 配列を時系列として設定する

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- 指標フラクタルのハンドルを作成する

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- 直近エラー値をゼロに設定する

ResetLastError();

//--- 指標値のコピーを試みる

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Unable to copy the upper fractals. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- 指標値のコピーを試みる

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Unable to copy the bottom fractals. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- 最後の 1000 のバーオープニングを含む時系列を複製する

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Unable to copy the Opening Time of the last 1000 bars");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // 矢印の数を数える

bool created;// オブジェクト作成の試みの結果を受け取る

for(int i=2;i<copied;i++)// 指標 iFractals の値をみる

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// 上部のフラクタルを発見

{

if(upcounter<10)// 10 以上の上向き矢印は作成しない

{

//--- 「Up」オブジェクトの作成を試みる

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// もし作成されたなら、調整する

{

//--- アンカーポイントは、バーに重ならないように下にする

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- 最後の仕上げとして描画する

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// 下部のフラクタルを発見

{

if(downcounter<10)// 10 以上の下向き矢印は作成しない

{

//--- 「Down」オブジェクトの作成を試みる

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// もし作成されたなら、調整する

{

//--- アンカーポイントは、バーに重ならないように上にする

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- 最後の仕上げとして描画する

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}

スクリプトの実行後チャートはこの図のようになります。