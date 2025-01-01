ドキュメントセクション
BorderColor（Get メソッド）

「Border Color（境界線の色）」プロパティの値を取得します。

color  BorderColor() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「BorderColor」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は CLR_NONE ）

BorderColor（Set メソッド）

「Border Color（境界線の色）」プロパティの新しい値を設定します。

bool  BorderColor(
  color  new_color      // 新しい境界線の色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  「Border Color（境界線の色）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false