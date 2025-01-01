MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectEditBorderColor CreateTextAlignX_SizeY_SizeBackColorBorderColorReadOnlyAngleSaveLoadType BorderColor（Get メソッド） 「Border Color（境界線の色）」プロパティの値を取得します。 color BorderColor() const 戻り値 クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「BorderColor」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は CLR_NONE ） BorderColor（Set メソッド） 「Border Color（境界線の色）」プロパティの新しい値を設定します。 bool BorderColor( color new_color // 新しい境界線の色 ） パラメータ new_color [in] 「Border Color（境界線の色）」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false BackColor ReadOnly