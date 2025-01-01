MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects Controls
- CChartObjectText
- CChartObjectLabel
- CChartObjectEdit
- CChartObjectButton
- CChartObjectSubChart
- CChartObjectBitmap
- CChartObjectBmpLabel
- CChartObjectRectLabel
Oggetti di controllo
Un gruppo di oggetti grafici "Object Controls" (oggetti controllo).
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Object Controls" (oggetti controllo) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
|
Nome della classe
|
Oggetto
|
"Text" (oggetto grafico "Testo")
|
"Text Label" (oggetto grafico "Etichetta Testo")
|
"Edit" (oggetto grafico "Modifica")
|
"Button" (oggetto grafico "Bottone")
|
"Chart" (oggetto grafico "Chart")
|
"Bitmap" (oggetto grafico "Bitmap")
|
"Bitmap Label" (oggetto grafico "Etichetta Bitmap")
|
"Rectangle Label" (oggetto grafico "Etichetta Rettangolo")
