DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects Controls 

Oggetti di controllo

Un gruppo di oggetti grafici "Object Controls" (oggetti controllo).

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Object Controls" (oggetti controllo) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

Nome della classe

Oggetto

CChartObjectText

"Text" (oggetto grafico "Testo")

CChartObjectLabel

"Text Label" (oggetto grafico "Etichetta Testo")

CChartObjectEdit

"Edit" (oggetto grafico "Modifica")

CChartObjectButton

"Button" (oggetto grafico "Bottone")

CChartObjectSubChart

"Chart" (oggetto grafico "Chart")

CChartObjectBitmap

"Bitmap" (oggetto grafico "Bitmap")

CChartObjectBmpLabel

"Bitmap Label" (oggetto grafico "Etichetta Bitmap")

CChartObjectRectLabel

"Rectangle Label" (oggetto grafico "Etichetta Rettangolo")

Vedi anche

Tipi di oggetti, Oggetti grafici