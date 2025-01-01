DocumentazioneSezioni
Font (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "Font".

string  Font() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "Font" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, esso restituisce "".

Font (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "Font".

bool  Font(
   string  font      // valore della proprietà
   )

Parametri

font

[in]  Nuovo valore per la proprietà "Font".

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare la proprietà.