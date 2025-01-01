MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectTextFont CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Font (Metodo Get) Ottiene il valore della proprietà "Font". string Font() const Valore di ritorno Valore della proprietà "Font" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, esso restituisce "". Font (Metodo Set) Imposta nuovo valore per la proprietà "Font". bool Font( string font // valore della proprietà ) Parametri font [in] Nuovo valore per la proprietà "Font". Valore di ritorno true - successo, false - non posso cambiare la proprietà. Angle FontSize