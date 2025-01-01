DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectLabelX_Distance 

X_Distance (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "X_Distance".

int  X_Distance() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "X_Distance" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0.

X_Distance (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "X_Distance".

bool  X_Distance(
   int  X      // valore della proprietà
   )

Parametri

X

[in] Nuovo valore per la proprietà "X_Distance".

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.