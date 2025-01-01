DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectEditReadOnly 

ReadOnly (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "Sola lettura".

bool  ReadOnly() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "Sola lettura" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false.

ReadOnly (Metodo Set)

Imposta il valore della proprietà "Sola lettura".

bool  ReadOnly(
   const  bool  flag      // nuovo valore della proprietà
   )

Parametri

flag

[in]  Nuovo valore per proprietà "Sola Lettura" (true significa che l'editing del testo è disabilitato).

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare la proprietà.