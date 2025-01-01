ReadOnly (Metodo Get)
Ottiene il valore della proprietà "Sola lettura".
|
bool ReadOnly() const
Valore di ritorno
Valore della proprietà "Sola lettura" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false.
ReadOnly (Metodo Set)
Imposta il valore della proprietà "Sola lettura".
|
bool ReadOnly(
Parametri
flag
[in] Nuovo valore per proprietà "Sola Lettura" (true significa che l'editing del testo è disabilitato).
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare la proprietà.