Calendrier économique
Indice des prix à la consommation avec taux d’intérêt fixe (CPIF) m/m de Suède (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)
|Bas
|-0.2%
|0.2%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.2%
|
-0.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice le plus populaire pour évaluer l’inflation suédoise est l’indice des prix à la consommation (IPC). L’IPC est une série chronologique de mesure des fluctuations des prix des marchandises et services achetés par les ménages à l’échelle nationale. Un autre indice lié à l’inflation est l’indice des prix à la consommation à taux d’intérêt fixe (CPIF) m/m. Le CPIF est calculé mensuellement sur la base des mêmes données que celle utilisée pour le calcul de l’IPC principal. Toutefois, l’impact direct des variations de politique monétaire est exclue du calcul. On pense que la politique monétaire de la Riksbank affecte l’IPC par le biais de variations des taux hypothécaires. L’indice montre la variation du mois en cours par rapport au mois précédent.
L’inconvénient du principal IPC est l’impact direct des variations de politique monétaire introduits par la banque centrale du pays. Ces variations ont un impact sur les taux hypothécaires et ont une impact importante et directe sur l’IPC. Toutefois, ces variations ne sont pas liées à la pression inflationniste sous-jacente.
À partir de 2017, la Riksbank utilise le CPIF comme variable cible pour la cible d’inflation, car cet indice traduit plus fidèlement les principales tendances inflationnistes. La croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation avec taux d’intérêt fixe (CPIF) m/m de Suède (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
