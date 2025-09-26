La production du secteur privé suédois m/m traduit une variation de la valeur totale des marchandises et services produits par les entreprises privées dans les secteurs de la production, des services et de la construction au cours du mois en cours par rapport au mois précédent. Statistics Sweden publie mensuellement une valeur d’indice désaisonnalisée L’indicateur a remplacé l’indice de la production des entreprises publié précédemment. L’avantage du nouvel indice est qu’il mesure l’ensemble de la production dans le secteur privé, et pas seulement le volume final des marchandises et services produits, ce qui permet de fournir des données précoces.

Statistics Sweden recueille les données pertinentes d’une enquête mensuelle auprès des entreprises privées d’au moins 20 salariés ainsi que de celles dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions de couronnes. Puisque certaines entreprises peuvent fournir des réponses avec un certain délai, les valeurs de l’indice pour les deux mois précédents peuvent être révisées. Outre la variation générale totale, Statistics Sweden publie des données distinctes par secteur: industrie, services et construction. L’indice ne comprend pas les secteurs des services financiers et d’assurance.

Les informations sur la production sont comprises dans le calcul du PIB et traduisent également le chiffre d’affaires net de la production dans le secteur industriel et des services, ainsi que la marge commerciale (recettes provenant des ventes de marchandises de détail moins les dépenses).

La croissance de la production est un facteur favorable, reflétant la santé de l’économie suédoise et un climat commercial favorable dans le pays, de sorte que des indications plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: