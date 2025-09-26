Le taux de chômage de la Suède traduit le taux de résidents actuellement au chômage par l’ensemble de la population active civile âgée de 15 à 74 ans. Les chiffres publiés par Statistics Sweden servent de source officielle de données sur le chômage.

L’indice est calculé sur la base de l’enquête téléphonique mensuelle auprès de plus de 18 000 personnes. Les échantillons de l’enquête sont tirés du Registre de la Population sur une base aléatoire. Afin de suivre les variations sur le marché du travail, chaque personne est généralement interrogée plusieurs fois (généralement jusqu’à huit) à des intervalles de trois mois. Une enquête mensuelle sur la population active est publiée en fonction des réponses reçues.

Comme dans tous les autres pays, les données sur le chômage en Suède sont parmi les indicateurs les plus importants reflétant le développement économique du pays. Les résultats de l’enquête sont utilisés avec d’autres statistiques du marché du travail comme base pour la planification de la politique du travail et la prise de décision. Les chiffres sont également utilisés dans la recherche économique et sociale. Le chômage sert d’indicateur de la condition sociale. Des données appropriées sur le chômage sont également fournies aux organisations internationales, telles que la BCE.

La croissance du chômage est le signe d’un déclin du marché du travail et est mauvaise pour l’économie nationale. Par conséquent, une indication plus élevée que prévue peut être considérée comme négative pour les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: