Calendrier économique
Taux de Chômage en Suède (Sweden Unemployment Rate)
|Bas
|8.4%
|8.2%
|
8.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|8.8%
|
8.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage de la Suède traduit le taux de résidents actuellement au chômage par l’ensemble de la population active civile âgée de 15 à 74 ans. Les chiffres publiés par Statistics Sweden servent de source officielle de données sur le chômage.
L’indice est calculé sur la base de l’enquête téléphonique mensuelle auprès de plus de 18 000 personnes. Les échantillons de l’enquête sont tirés du Registre de la Population sur une base aléatoire. Afin de suivre les variations sur le marché du travail, chaque personne est généralement interrogée plusieurs fois (généralement jusqu’à huit) à des intervalles de trois mois. Une enquête mensuelle sur la population active est publiée en fonction des réponses reçues.
Comme dans tous les autres pays, les données sur le chômage en Suède sont parmi les indicateurs les plus importants reflétant le développement économique du pays. Les résultats de l’enquête sont utilisés avec d’autres statistiques du marché du travail comme base pour la planification de la politique du travail et la prise de décision. Les chiffres sont également utilisés dans la recherche économique et sociale. Le chômage sert d’indicateur de la condition sociale. Des données appropriées sur le chômage sont également fournies aux organisations internationales, telles que la BCE.
La croissance du chômage est le signe d’un déclin du marché du travail et est mauvaise pour l’économie nationale. Par conséquent, une indication plus élevée que prévue peut être considérée comme négative pour les cours de la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Chômage en Suède (Sweden Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
