CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice silf/Swedbank Suède des directeurs d’achat de services (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Silf/Swedbank
Secteur
Affaires
Bas 53.4 50.7
48.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
51.0
53.4
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice suédois des Directeurs d’Achats de Silf/Swedbank (PMI) est un indicateur de cycles économiques dans l’économie suédoise,calculé par l Swedbank en coopération avec Silf à base une enquête mensuelle des directeurs d’achats travaillant dans des compagnies du secteur des services. L’indice permet une évaluation rapide de l’état de l’économie du pays. Il est publié le troisième jour ouvré de chaque mois, à 08h30.

Chaque mois, un questionnaire est envoyé à environ 200 directeurs des achats salariés dans le secteur des services. Les managers sont invités à évaluer l’état d’une activité spécifique dans leur entreprise : si elle a crû,baissé ou non. Les personnes interrogées évaluent les commandes, la production, l’emploi, les délais de livraison et les stocks dans les entrepôts.

La valeur de l’indice est calculée comme la somme du pourcentage de personnes interrogées déclarant une hausse et de la moitié des réponses signalant aucune variation Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance économique, tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. Le PMI est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation, et il est donc populaire auprès des analystes. La croissance de l’indice PMI des services est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour la couronne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice silf/Swedbank Suède des directeurs d’achat de services (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
53.4
50.7
48.8
juil. 2025
48.8
52.0
54.6
juin 2025
54.6
49.7
50.8
mai 2025
50.8
50.1
49.4
mars 2025
49.4
51.0
50.5
févr. 2025
50.8
51.5
50.1
janv. 2025
50.1
49.7
51.4
déc. 2024
51.4
50.2
51.0
nov. 2024
50.9
49.7
53.1
oct. 2024
52.9
49.7
48.9
sept. 2024
49.1
54.2
52.4
août 2024
52.9
53.2
53.8
juil. 2024
53.8
49.9
52.2
juin 2024
51.8
50.4
49.8
mai 2024
49.5
51.0
48.0
avr. 2024
48.1
51.7
54.1
mars 2024
53.9
50.5
51.2
févr. 2024
50.5
53.7
51.5
janv. 2024
51.8
49.0
50.3
déc. 2023
50.0
51.5
48.5
nov. 2023
48.3
51.5
48.5
oct. 2023
48.5
51.1
46.1
sept. 2023
46.3
51.1
48.4
août 2023
49.0
49.7
53.4
juil. 2023
52.7
47.2
45.9
juin 2023
46.1
47.1
49.2
mai 2023
50.2
46.7
50.6
avr. 2023
50.5
45.5
49.9
mars 2023
48.6
48.2
45.7
févr. 2023
45.7
51.9
51.0
janv. 2023
51.0
53.6
53.0
déc. 2022
53.0
55.6
54.3
nov. 2022
54.3
54.3
56.9
oct. 2022
56.9
55.9
55.1
sept. 2022
55.1
58.8
59.4
août 2022
59.4
60.9
58.1
juil. 2022
58.8
65.6
62.3
juin 2022
62.8
68.4
68.2
mai 2022
68.2
67.0
68.2
avr. 2022
68.1
66.8
62.9
mars 2022
65.3
68.6
67.7
févr. 2022
68.0
68.2
68.6
janv. 2022
68.6
68.3
67.4
déc. 2021
67.3
68.6
68.7
nov. 2021
68.7
69.1
68.0
oct. 2021
68.0
72.4
69.6
sept. 2021
69.6
66.4
65.1
août 2021
64.7
71.8
69.1
juil. 2021
69.1
71.2
67.9
juin 2021
67.4
69.6
71.3
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration