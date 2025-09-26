L’indice suédois des Directeurs d’Achats de Silf/Swedbank (PMI) est un indicateur de cycles économiques dans l’économie suédoise,calculé par l Swedbank en coopération avec Silf à base une enquête mensuelle des directeurs d’achats travaillant dans des compagnies du secteur des services. L’indice permet une évaluation rapide de l’état de l’économie du pays. Il est publié le troisième jour ouvré de chaque mois, à 08h30.

Chaque mois, un questionnaire est envoyé à environ 200 directeurs des achats salariés dans le secteur des services. Les managers sont invités à évaluer l’état d’une activité spécifique dans leur entreprise : si elle a crû,baissé ou non. Les personnes interrogées évaluent les commandes, la production, l’emploi, les délais de livraison et les stocks dans les entrepôts.

La valeur de l’indice est calculée comme la somme du pourcentage de personnes interrogées déclarant une hausse et de la moitié des réponses signalant aucune variation Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance économique, tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. Le PMI est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation, et il est donc populaire auprès des analystes. La croissance de l’indice PMI des services est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour la couronne.

