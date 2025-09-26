L’indice de la production industrielle de la Suède a/a traduit une variation de la production industrielle des entreprises privées au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul de l’indicateur couvre tous les secteurs de production, y compris la fabrication, l’exploitation minière, le raffinage, la production d’énergie et autres.

Les données pour le calcul de l’indice sont recueillies via une enquête en ligne auprès des entreprises industrielles d’au moins 20 salariés ou d’un chiffre d’affaires net supérieur à 50 millions de SEK. Pour recueillir des données auprès d’industries spécifiques, telles que la production d’engrais, de ciment, de béton et de produits abrasifs, les petites entreprises de 10 salariés ou plus sont également comprises dans l’enquête.

L’indice est calculé par rapport à la période de référence fixée à 2015. L’indice de référence en 2015 est égal à 100.

La production industrielle est un indicateur économique important, l’un des indicateurs de développement de l’économie suédoise à court terme. L’indice est utilisé dans le calcul du PIB. En outre, les statistiques de la production industrielle pour la Suède sont comprises dans les rapports mensuels européens Prodcom.

La croissance de la production industrielle suédoise est un facteur favorable et peut avoir un impact positif sur les taux de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: