Calendrier économique
Production industrielle a/a en Suède (Sweden Industrial Production y/y)
|Bas
|3.8%
|6.6%
|
14.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
3.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de la production industrielle de la Suède a/a traduit une variation de la production industrielle des entreprises privées au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul de l’indicateur couvre tous les secteurs de production, y compris la fabrication, l’exploitation minière, le raffinage, la production d’énergie et autres.
Les données pour le calcul de l’indice sont recueillies via une enquête en ligne auprès des entreprises industrielles d’au moins 20 salariés ou d’un chiffre d’affaires net supérieur à 50 millions de SEK. Pour recueillir des données auprès d’industries spécifiques, telles que la production d’engrais, de ciment, de béton et de produits abrasifs, les petites entreprises de 10 salariés ou plus sont également comprises dans l’enquête.
L’indice est calculé par rapport à la période de référence fixée à 2015. L’indice de référence en 2015 est égal à 100.
La production industrielle est un indicateur économique important, l’un des indicateurs de développement de l’économie suédoise à court terme. L’indice est utilisé dans le calcul du PIB. En outre, les statistiques de la production industrielle pour la Suède sont comprises dans les rapports mensuels européens Prodcom.
La croissance de la production industrielle suédoise est un facteur favorable et peut avoir un impact positif sur les taux de la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Production industrielle a/a en Suède (Sweden Industrial Production y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress