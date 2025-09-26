Calendrier économique
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) m/m de Suède. (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|Bas
|-0.3%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
-0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) m/m de la Suède traduit la variation des prix d’un panier de marchandises et de services destinés à la consommation finale des ménages au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les données pour le calcul de l’IPCH sont recueillies selon des règles européennes communes et sont harmonisées dans toute l’Europe. Cette approche permet la compatibilité de l’indice dans différents pays européens
L’indice est calculé en tenant compte du panier de marchandises et de services qui est construit par rapport aux particularités individuelles de chacun des pays et des règles communes à ceux-ci pour la pondération des marchandises et services qui composent ce panier. Cet indice permet de comparer l’inflation entre les États membres de l’UE et constitue un indicateur clé utilisé par la Banque Centrale Européenne pour déterminer la politique monétaire.
L’IPCH fait référence aux prix réellement payés par les consommateurs, y compris les remises et les promotions. Les données pour les calculs de l’indice sont recueillies dans les points de vente.
Des chiffres supérieurs aux prévisions de l’IPCH m/m sont généralement considérés comme positifs pour les cours de la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) m/m de Suède. (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress