L’indice des prix à la consommation (IPC) m/m de la Suède traduit une variation des prix des marchandises et services d’un panier de consommation, au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, qui représentent les consommateurs finaux de marchandises et de services, et donc l’indice démontre la variation des prix pour l’ensemble de la consommation intérieure privée.

L’indice est calculé comme une variation de la valeur des marchandises et services inclus dans un panier de consommation fixe. Le panier comprend des marchandises et services représentatifs des dépenses des ménages. Il s’agit des aliments et des boissons, des vêtements, de l’électricité et de l’approvisionnement en eau, et des services (santé, transports, communications, divertissement, éducation, etc.).

L’indice est calculé sur la base des prix réels auxquels les consommateurs achètent des marchandises et des services, en tenant compte des remises et des offres spéciales. L’indice est désaisonnalisé pour permettre un suivi efficace des variations d’un mois à l’autre.

L’indice des prix à la consommation est l’indicateur clé pour mesurer l’inflation et l’état de l’économie nationale. Cet indice peut avoir un impact sur les taux d’intérêt, les incitatifs fiscaux, les salaires et les prestations gouvernementales. En tant que mesure de l’inflation, l’IPC peut avoir un fort impact sur la valeur de la couronne suédoise. La croissance de l’indicateur peut être considérée comme positive pour les cours SEK.

