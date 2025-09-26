Calendrier économique
Nouvelles commandes industrielles m/m en Suède (Sweden Industrial New Orders m/m)
|Bas
|0.9%
|0.8%
|
-2.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-4.5%
|
0.9%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur des entrées de commandes industrielles suédoises m/m traduit une variation des nouvelles commandes reçues par les entreprises privées en Suède au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur traduit les commandes dans tous les secteurs de la production suédoise, y compris la fabrication, l’exploitation minière, le raffinage, la production d’énergie et autres.
Statistics Sweden recueille des données pour le calcul de l’indice par le biais d’enquêtes mensuelles en ligne auprès d’entreprises industrielles d’au moins 20 salariés ou d’un chiffre d’affaires net supérieur à 50 millions de SEK. Les données sur les nouvelles commandes sont recueillies dans le cadre d’une enquête générale sur l’industrie.
L’indice est calculé sur la base des séries de données désaisonnalisées. En outre, les données de la période précédente peuvent être révisées au fur et à mesure que de nouvelles données sont reçues.
Les commandes industrielles traduisent les volumes de production futurs, ce qui fait que l’indice est considéré comme un indicateur avancé de la production. Une hausse des nouvelles commandes industrielles est un facteur favorable, ce qui indique l’expansion de l’économie nationale. Des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Nouvelles commandes industrielles m/m en Suède (Sweden Industrial New Orders m/m)l'indicateur macroéconomique
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
