Indice composite des directeurs d’achat (PMI) Silf/Swedbank Suède (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Silf/Swedbank
Secteur
Affaires
Bas 53.9
50.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
53.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice PMI composite Silf/Swedbank est publié depuis 2019. Il s’agit d’un indicateur composite calculé sur la base des indices PMI Fabrication et Service. L’indice composite permet une évaluation rapide de l’état de l’économie du pays et il est bien corrélé avec la croissance du PIB. Il est publié le troisième jour ouvré de chaque mois, à 08h30, avec l’indice PMI des services.

L’indice est calculé par Swedbank et Silf sur la base d’une enquête mensuelle auprès d’environ 400 directeurs d’achat. On leur demande d’évaluer l’activité de leur entreprise : si elle a crû, baissé ou si elle n’a pas changé. Les personnes interrogées évaluent les commandes, la production, l’emploi, les délais de livraison et les stocks dans les entrepôts.

Dans l’indice qui en résulte, le poids de l’indication du secteur manufacturier est de 28%, la indication du secteur des services a un poids de 72%. Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance économique, tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse. Les valeurs sont sujettes à désaisonnalisation

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. Le PMI est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation, et il est donc populaire auprès des analystes. La croissance de l’indice PMI composite est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
53.9
50.3
juil. 2025
50.3
51.5
juin 2025
51.5
50.3
mai 2025
50.3
50.6
mars 2025
50.6
51.3
févr. 2025
51.5
50.9
janv. 2025
50.9
51.7
déc. 2024
51.7
51.8
nov. 2024
51.7
53.1
oct. 2024
53.0
49.6
sept. 2024
49.7
52.5
août 2024
52.8
52.5
juil. 2024
52.5
52.4
juin 2024
52.3
51.0
mai 2024
50.8
49.1
avr. 2024
49.0
53.0
mars 2024
52.8
50.6
févr. 2024
50.1
50.2
janv. 2024
50.5
49.8
déc. 2023
49.7
48.6
nov. 2023
48.5
47.8
oct. 2023
47.7
45.4
sept. 2023
45.4
47.6
août 2023
48.1
51.9
juil. 2023
51.3
45.7
juin 2023
45.8
46.8
mai 2023
47.6
49.0
avr. 2023
52.7
49.3
mars 2023
47.8
46.1
févr. 2023
46.1
49.9
janv. 2023
49.9
51.0
déc. 2022
51.0
51.9
nov. 2022
51.9
54.0
oct. 2022
54.0
53.5
sept. 2022
53.5
56.9
août 2022
56.9
56.5
juil. 2022
57.2
59.9
juin 2022
60.3
64.6
mai 2022
64.6
64.5
avr. 2022
64.4
61.2
mars 2022
63.1
65.0
févr. 2022
65.3
66.8
janv. 2022
66.9
65.9
déc. 2021
65.8
67.1
nov. 2021
67.2
66.9
oct. 2021
67.0
68.2
sept. 2021
68.2
63.7
août 2021
63.4
67.8
juil. 2021
68.0
67.2
juin 2021
66.9
69.8
