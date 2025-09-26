L’indice PMI composite Silf/Swedbank est publié depuis 2019. Il s’agit d’un indicateur composite calculé sur la base des indices PMI Fabrication et Service. L’indice composite permet une évaluation rapide de l’état de l’économie du pays et il est bien corrélé avec la croissance du PIB. Il est publié le troisième jour ouvré de chaque mois, à 08h30, avec l’indice PMI des services.

L’indice est calculé par Swedbank et Silf sur la base d’une enquête mensuelle auprès d’environ 400 directeurs d’achat. On leur demande d’évaluer l’activité de leur entreprise : si elle a crû, baissé ou si elle n’a pas changé. Les personnes interrogées évaluent les commandes, la production, l’emploi, les délais de livraison et les stocks dans les entrepôts.

Dans l’indice qui en résulte, le poids de l’indication du secteur manufacturier est de 28%, la indication du secteur des services a un poids de 72%. Les valeurs supérieures à 50 indiquent une croissance économique, tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse. Les valeurs sont sujettes à désaisonnalisation

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. Le PMI est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation, et il est donc populaire auprès des analystes. La croissance de l’indice PMI composite est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise.

Dernières valeurs: