L’indicateur des entrées de commandes industrielles suédoises a/a traduit une variation des nouvelles commandes reçues par les entreprises privées en Suède au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année précédente. L’indicateur traduit les commandes dans tous les secteurs de la production suédoise, y compris la fabrication, l’exploitation minière, le raffinage, la production d’énergie et autres.

Statistics Sweden recueille des données pour le calcul de l’indice par le biais d’enquêtes mensuelles en ligne auprès d’entreprises industrielles d’au moins 20 salariés ou d’un chiffre d’affaires net supérieur à 50 millions de SEK. Les données sur les nouvelles commandes sont recueillies dans le cadre d’une enquête générale sur l’industrie.

Les commandes industrielles traduisent les volumes de production futurs, ce qui fait que l’indice est considéré comme un indicateur avancé de la production. Les données de la période précédente peuvent être révisées au fur et à mesure que de nouvelles données sont reçues.

Une hausse des nouvelles commandes industrielles est un facteur favorable, ce qui indique l’expansion de l’économie nationale. C’est pourquoi des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: