CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Compte courant suédois (Sweden Current Account)

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Statistiques Suède (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Secteur
Commerce
Bas Kr​84.5 B Kr​120.4 B
Kr​125.4 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le compte courant fait partie de la balance des paiements de la Suède, qui est une donnée systématisée sur toutes les transactions économiques entre résidents et non-résidents.

Le compte courant est la somme de la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), du revenu net des facteurs (comme les intérêts, les dividendes, etc.) et des paiements de transfert nets (p. ex. dons étrangers). Cela indique que ce bilan par rapport à la balance des paiements, le plus complet des bilans, ne comprend pas les flux de trésorerie provenant des importations et des exportations de capitaux et les fluctuations des réserves d’or et de change.

La tendance est déterminée en comparant la valeur actuelle à la lecture de l’indicateur pour le même trimestre de l'année passée. Cela élimine l’impact des variations saisonnières.

Un excédent du compte courant croît les actifs extérieurs nets et entraîne une hausse des exportations de capitaux sous la forme d’une hausse des actifs extérieurs dans le compte de capital. Certains économistes interprètent cela comme un signe de faiblesse, d’autres comme sa force. Dans le cas d’un déficit de la balance courante, bien sûr, c’est exactement le contraire. En outre, les déséquilibres extérieurs croissants et de longue durée sont considérés comme des causes de crises financières.

En général, cependant, les valeurs qui dépassent les prévisions sont considérées comme positives pour la couronne suédoise.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Compte courant suédois (Sweden Current Account)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
Kr​84.5 B
Kr​120.4 B
Kr​125.4 B
1 Q 2025
Kr​119.3 B
Kr​107.1 B
Kr​111.9 B
4 Q 2024
Kr​111.9 B
Kr​127.0 B
Kr​92.3 B
3 Q 2024
Kr​94.3 B
Kr​101.8 B
Kr​165.8 B
2 Q 2024
Kr​153.9 B
Kr​89.6 B
Kr​106.3 B
1 Q 2024
Kr​115.9 B
Kr​83.7 B
Kr​116.7 B
4 Q 2023
Kr​116.7 B
Kr​70.4 B
Kr​114.7 B
3 Q 2023
Kr​117.4 B
Kr​61.7 B
Kr​83.8 B
2 Q 2023
Kr​68.8 B
Kr​59.1 B
Kr​88.0 B
1 Q 2023
Kr​88.6 B
Kr​60.5 B
Kr​85.0 B
4 Q 2022
Kr​85.0 B
Kr​33.5 B
Kr​43.2 B
3 Q 2022
Kr​31.7 B
Kr​46.4 B
Kr​54.9 B
2 Q 2022
Kr​36.0 B
Kr​65.4 B
Kr​42.8 B
1 Q 2022
Kr​57.5 B
Kr​72.5 B
Kr​68.5 B
4 Q 2021
Kr​68.5 B
Kr​72.5 B
Kr​60.8 B
3 Q 2021
Kr​63.0 B
Kr​81.9 B
Kr​85.7 B
2 Q 2021
Kr​80.3 B
Kr​70.2 B
Kr​74.5 B
1 Q 2021
Kr​78.3 B
Kr​62.9 B
Kr​57.4 B
4 Q 2020
Kr​57.4 B
Kr​66.7 B
Kr​70.2 B
3 Q 2020
Kr​67.4 B
Kr​79.2 B
Kr​62.3 B
2 Q 2020
Kr​63.2 B
Kr​44.2 B
Kr​75.5 B
1 Q 2020
Kr​80.6 B
Kr​80.7 B
Kr​38.8 B
4 Q 2019
Kr​38.8 B
Kr​23.0 B
Kr​65.0 B
3 Q 2019
Kr​68.8 B
Kr​37.0 B
2 Q 2019
Kr​37.0 B
Kr​59.1 B
1 Q 2019
Kr​62.7 B
Kr​29.0 B
4 Q 2018
Kr​39.6 B
Kr​36.3 B
3 Q 2018
Kr​38.6 B
Kr​4.1 B
2 Q 2018
Kr​10.0 B
Kr​17.6 B
1 Q 2018
Kr​21.9 B
Kr​37.0 B
4 Q 2017
Kr​33.3 B
Kr​44.7 B
3 Q 2017
Kr​50.7 B
Kr​34.2 B
2 Q 2017
Kr​39.5 B
Kr​42.2 B
1 Q 2017
Kr​47.5 B
Kr​57.9 B
4 Q 2016
Kr​64.3 B
Kr​59.3 B
3 Q 2016
Kr​56.7 B
Kr​27.7 B
2 Q 2016
Kr​36.0 B
Kr​57.1 B
1 Q 2016
Kr​64.3 B
Kr​62.7 B
4 Q 2015
Kr​63.7 B
Kr​69.5 B
3 Q 2015
Kr​76.4 B
Kr​47.9 B
2 Q 2015
Kr​58.4 B
Kr​78.7 B
1 Q 2015
Kr​80.6 B
Kr​62.8 B
4 Q 2014
Kr​62.8 B
Kr​66.5 B
3 Q 2014
Kr​61.7 B
Kr​53.3 B
2 Q 2014
Kr​48.7 B
Kr​61.4 B
1 Q 2014
Kr​61.4 B
Kr​55.1 B
4 Q 2013
Kr​49.2 B
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration