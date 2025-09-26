Le compte courant fait partie de la balance des paiements de la Suède, qui est une donnée systématisée sur toutes les transactions économiques entre résidents et non-résidents.

Le compte courant est la somme de la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), du revenu net des facteurs (comme les intérêts, les dividendes, etc.) et des paiements de transfert nets (p. ex. dons étrangers). Cela indique que ce bilan par rapport à la balance des paiements, le plus complet des bilans, ne comprend pas les flux de trésorerie provenant des importations et des exportations de capitaux et les fluctuations des réserves d’or et de change.

La tendance est déterminée en comparant la valeur actuelle à la lecture de l’indicateur pour le même trimestre de l'année passée. Cela élimine l’impact des variations saisonnières.

Un excédent du compte courant croît les actifs extérieurs nets et entraîne une hausse des exportations de capitaux sous la forme d’une hausse des actifs extérieurs dans le compte de capital. Certains économistes interprètent cela comme un signe de faiblesse, d’autres comme sa force. Dans le cas d’un déficit de la balance courante, bien sûr, c’est exactement le contraire. En outre, les déséquilibres extérieurs croissants et de longue durée sont considérés comme des causes de crises financières.

En général, cependant, les valeurs qui dépassent les prévisions sont considérées comme positives pour la couronne suédoise.

Dernières valeurs: