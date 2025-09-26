L’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) annuel de la Suède traduit la variation des prix d’un panier de marchandises et de services destinés à la consommation finale des ménages au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les données pour le calcul de l’IPCH sont recueillies selon des règles européennes communes et sont harmonisées dans toute l’Europe. Cette approche permet la compatibilité de l’indice dans différents pays européens

L’indice est calculé en tenant compte du panier de marchandises et de services qui est construit par rapport aux particularités individuelles de chacun des pays et des règles communes à ceux-ci pour la pondération des marchandises et services qui composent ce panier. Cet indice permet de comparer l’inflation entre les États membres de l’UE et constitue un indicateur clé utilisé par la Banque Centrale Européenne pour déterminer la politique monétaire.

L’IPCH fait référence aux prix réellement payés par les consommateurs, y compris les remises et les promotions. Les données pour les calculs de l’indice sont recueillies dans les points de vente.

Des chiffres supérieurs aux prévisions de l’IPCH m/m sont généralement considérés comme positifs pour les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: