Indice des Prix à la Consommation Harmonisé de Suède (IHPC)a/a (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Statistiques Suède (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Secteur
Prix
Bas 3.4%
3.1%
Dernière publication
Précédent
3.4%
Prochaine publication
Précédent
L’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) annuel de la Suède traduit la variation des prix d’un panier de marchandises et de services destinés à la consommation finale des ménages au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les données pour le calcul de l’IPCH sont recueillies selon des règles européennes communes et sont harmonisées dans toute l’Europe. Cette approche permet la compatibilité de l’indice dans différents pays européens

L’indice est calculé en tenant compte du panier de marchandises et de services qui est construit par rapport aux particularités individuelles de chacun des pays et des règles communes à ceux-ci pour la pondération des marchandises et services qui composent ce panier. Cet indice permet de comparer l’inflation entre les États membres de l’UE et constitue un indicateur clé utilisé par la Banque Centrale Européenne pour déterminer la politique monétaire.

L’IPCH fait référence aux prix réellement payés par les consommateurs, y compris les remises et les promotions. Les données pour les calculs de l’indice sont recueillies dans les points de vente.

Des chiffres supérieurs aux prévisions de l’IPCH m/m sont généralement considérés comme positifs pour les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs:

données réelles

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
3.4%
3.1%
juil. 2025
3.1%
2.9%
juin 2025
2.8%
2.3%
mai 2025
2.3%
2.1%
avr. 2025
2.1%
2.1%
mars 2025
2.1%
2.8%
févr. 2025
2.8%
2.0%
janv. 2025
2.0%
1.6%
déc. 2024
1.6%
2.0%
nov. 2024
2.0%
1.6%
oct. 2024
1.6%
1.2%
sept. 2024
1.2%
1.3%
août 2024
1.3%
1.7%
juil. 2024
1.7%
1.4%
juin 2024
1.4%
2.5%
mai 2024
2.5%
2.4%
avr. 2024
2.4%
2.3%
mars 2024
2.3%
2.6%
févr. 2024
2.6%
3.4%
janv. 2024
3.4%
1.9%
déc. 2023
1.9%
3.3%
nov. 2023
3.3%
4.0%
oct. 2023
4.0%
3.7%
sept. 2023
3.7%
4.5%
août 2023
4.5%
6.3%
juil. 2023
6.3%
6.3%
juin 2023
6.3%
6.7%
mai 2023
6.7%
7.7%
avr. 2023
7.7%
8.1%
mars 2023
8.1%
9.7%
févr. 2023
9.7%
9.6%
janv. 2023
9.6%
10.8%
déc. 2022
10.8%
10.1%
nov. 2022
10.1%
9.8%
oct. 2022
9.8%
10.3%
sept. 2022
10.3%
9.5%
août 2022
9.5%
8.3%
juil. 2022
8.3%
8.9%
juin 2022
8.9%
7.5%
mai 2022
7.5%
6.6%
avr. 2022
6.6%
6.3%
mars 2022
6.3%
4.4%
févr. 2022
4.4%
3.9%
janv. 2022
3.9%
4.5%
déc. 2021
4.5%
3.9%
nov. 2021
3.9%
3.3%
oct. 2021
3.3%
3.0%
sept. 2021
3.0%
2.5%
août 2021
2.5%
1.8%
juil. 2021
1.8%
1.8%
