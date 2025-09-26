La consommation des ménages suédois m/m traduit une variation de la valeur marchande de tous les marchandises et services, y compris les marchandises durables (appareils ménagers, voitures, etc.), achetés par les ménages suédois au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur évalue la consommation détaillée et couvre 147 objectifs de consommation (selon la classification COICOP). Le calcul ne comprend pas les achats de logements, mais il comprend le loyer imputé pour les logements occupés par leur propriétaire.

Les données pour le calcul de l’indicateur sont recueillies auprès de diverses sources. Le principal d’entre eux est les statistiques sur le chiffre d’affaires, qui couvrent environ 30% de la consommation des ménages. Il traite également des états financiers des entreprises et de diverses publications statistiques de Statistics Sweden.

Vu que l’objectif de l’indicateur est de déterminer spécifiquement la consommation des ménages suédois, les statistiques comprennent les achats directs de citoyens suédois à l’étranger, ainsi que les achats effectués en Suède par des non-résidents. Les données des statistiques d’exportation et d’importation sont utilisées pour tenir compte des achats ci-dessus.

La consommation des ménages est une partie importante du PIB basé sur les dépenses et est une puissance qui pousse la croissance économique. Par conséquent, des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: