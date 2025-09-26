L’indice des prix à la consommation (IPC) annuel de la Suède traduit une variation des prix du panier de marchandises et services de consommation au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, qui représentent les consommateurs finaux de marchandises et de services, et donc l’indice démontre la variation des prix pour l’ensemble de la consommation intérieure privée.

L’indice est calculé comme une variation de la valeur des marchandises et services inclus dans un panier de consommation fixe. Le panier comprend des marchandises et services représentatifs des dépenses des ménages. Il s’agit des aliments et des boissons, des vêtements, de l’électricité et de l’approvisionnement en eau, et des services (santé, transports, communications, divertissement, éducation, etc.).

L’indice des prix à la consommation est l’indicateur clé pour mesurer l’inflation et l’état de l’économie nationale. Cet indice peut avoir un impact sur les taux d’intérêt, les incitatifs fiscaux, les salaires et les prestations gouvernementales. En tant que mesure de l’inflation, l’IPC peut avoir un fort impact sur la valeur de la couronne suédoise. La croissance de l’indicateur peut être considérée comme positive pour les cours SEK.

Dernières valeurs: