La décision de la Riksbank sur les taux d’intérêt est l’un des événements clés affectant les cours de la couronne suédoise. Le taux de prise en pension est le taux d’intérêt auquel les banques privées empruntent ou déposent des fonds auprès de la Riksbank pendant une période de sept jours.

La décision est adoptée par un vote de six membres du Conseil d'Administration de la Riksbank. Cinq fois par an (six fois par an avant 2020), le Conseil d'Administration de la Riksbank tient des réunions au cours desquelles les décisions les plus importantes concernant la politique monétaire nationale sont adoptées, y compris la décision sur les taux d’intérêt. La décision est prise à la majorité. Si les voix sont égales, la décision est prise par le gouverneur de la Banque.

La Riksbank pourrait réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la Riksbank tenterait de rendre la couronne suédoise plus chère, pour laquelle (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé.

Ainsi, chaque décision de taux d’intérêt adoptée par la Banque affecte directement les cours de la monnaie nationale (en particulier dans les cas où le taux change). Une décision de hausse conduit naturellement à la croissance des cours de la couronne suédoise.

