Le taux de chômage enregistré en Suède est publié mensuellement par le service du travail du pays. Le taux traduit la part des résidents suédois économiquement actifs qui sont actuellement sans emploi. La indication est calculée en pourcentage de la population totale en âge de travailler.

Contrairement aux données publiées par Statistics Sweden, cet indicateur ne comprend que les personnes officiellement enregistrées auprès du service de l’emploi du pays et bénéficient des allocations d’assurance chômage. Non seulement les citoyens suédois peuvent être enregistrés comme chômeurs, mais aussi d’autres personnes qui ont un permis de séjour suédois.

Comme dans tous les autres pays, les données sur le chômage en Suède sont parmi les indicateurs les plus importants reflétant le développement économique du pays. Les départements ministériels utilisent ces données pour prendre des mesures économiques et gérer le marché du travail. Le chômage sert d’indicateur de la condition sociale. Des données appropriées sur le chômage sont également fournies aux organisations internationales, telles que la BCE.

Les chiffres du marché du travail sont parmi les indicateurs économiques les plus importants. Cependant, ils freinent le développement économique de quelques mois, de sorte qu’ils confirment une évolution plutôt que de l’indiquer. Néanmoins, une baisse du taux de chômage peut avoir un impact positif sur la couronne suédoise.

Dernières valeurs: