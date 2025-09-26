CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Taux de chômage enregistré en Suède (Sweden Registered Unemployment Rate)

Pays :
Suède
SEK, Couronne suédoise
Source
Service Public Suédois de l’Emploi (Swedish Public Employment Service)
Secteur
Travail
Bas 7.0% 7.4%
7.1%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
7.0%
7.0%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le taux de chômage enregistré en Suède est publié mensuellement par le service du travail du pays. Le taux traduit la part des résidents suédois économiquement actifs qui sont actuellement sans emploi. La indication est calculée en pourcentage de la population totale en âge de travailler.

Contrairement aux données publiées par Statistics Sweden, cet indicateur ne comprend que les personnes officiellement enregistrées auprès du service de l’emploi du pays et bénéficient des allocations d’assurance chômage. Non seulement les citoyens suédois peuvent être enregistrés comme chômeurs, mais aussi d’autres personnes qui ont un permis de séjour suédois.

Comme dans tous les autres pays, les données sur le chômage en Suède sont parmi les indicateurs les plus importants reflétant le développement économique du pays. Les départements ministériels utilisent ces données pour prendre des mesures économiques et gérer le marché du travail. Le chômage sert d’indicateur de la condition sociale. Des données appropriées sur le chômage sont également fournies aux organisations internationales, telles que la BCE.

Les chiffres du marché du travail sont parmi les indicateurs économiques les plus importants. Cependant, ils freinent le développement économique de quelques mois, de sorte qu’ils confirment une évolution plutôt que de l’indiquer. Néanmoins, une baisse du taux de chômage peut avoir un impact positif sur la couronne suédoise.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage enregistré en Suède (Sweden Registered Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
7.0%
7.4%
7.1%
juil. 2025
7.1%
7.1%
6.9%
juin 2025
6.9%
6.7%
6.8%
mai 2025
6.8%
6.8%
6.9%
avr. 2025
6.9%
7.1%
7.2%
févr. 2025
7.2%
7.1%
7.2%
janv. 2025
7.2%
7.1%
7.1%
déc. 2024
7.1%
7.0%
6.9%
nov. 2024
6.9%
7.1%
6.9%
oct. 2024
6.9%
6.6%
6.8%
sept. 2024
6.8%
6.7%
6.8%
août 2024
6.8%
6.8%
6.8%
juil. 2024
6.8%
6.7%
6.6%
juin 2024
6.6%
6.6%
6.5%
mai 2024
6.5%
6.5%
6.6%
avr. 2024
6.6%
6.6%
6.7%
mars 2024
6.7%
6.8%
6.8%
févr. 2024
6.8%
7.0%
6.8%
janv. 2024
6.8%
6.6%
6.7%
déc. 2023
6.7%
6.4%
6.5%
nov. 2023
6.5%
6.3%
6.4%
oct. 2023
6.4%
6.3%
6.4%
sept. 2023
6.4%
6.5%
6.4%
août 2023
6.4%
6.5%
6.3%
juil. 2023
6.3%
6.2%
6.2%
juin 2023
6.2%
5.9%
6.1%
mai 2023
6.1%
6.2%
6.3%
avr. 2023
6.3%
6.4%
6.4%
mars 2023
6.4%
6.4%
6.5%
févr. 2023
6.5%
6.4%
6.5%
janv. 2023
6.5%
6.7%
6.6%
déc. 2022
6.6%
6.8%
6.6%
nov. 2022
6.6%
6.4%
6.6%
oct. 2022
6.6%
6.4%
6.6%
sept. 2022
6.6%
6.5%
6.6%
août 2022
6.6%
6.8%
6.7%
juil. 2022
6.7%
6.5%
6.6%
juin 2022
6.6%
6.5%
6.6%
mai 2022
6.6%
6.5%
6.8%
avr. 2022
6.8%
6.7%
7.0%
mars 2022
7.0%
7.0%
7.2%
févr. 2022
7.2%
7.5%
7.3%
janv. 2022
7.3%
7.4%
7.2%
déc. 2021
7.2%
7.4%
7.2%
nov. 2021
7.2%
7.0%
7.3%
oct. 2021
7.3%
7.3%
7.5%
sept. 2021
7.5%
7.4%
7.7%
août 2021
7.7%
8.1%
7.9%
juil. 2021
7.9%
8.1%
7.9%
juin 2021
7.9%
7.7%
7.9%
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration