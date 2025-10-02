L’exploitation de la capacité en Suède t/t traduit la dynamique trimestrielle de l’exploitation de la capacité dans le secteur industriel suédois. Il sert d’indicateur de la croissance de la production et de la demande de produits fabriqués.

Le taux d’exploitation de la capacité est un concept en économie et en comptabilité de gestion, qui indique la quantité de capacité de production d’équipement que l’entreprise ou le pays utilise réellement. Par conséquent, il se réfère à la production réelle, c’est-à-dire ce qui a été produit « réellement » en utilisant l’équipement installé par rapport au volume potentiel de produits qui peuvent être fabriqués lorsque l’équipement est pleinement utilisé.

L’indicateur est publié par Statistics Sweden. La publication complète comprend une ventilation par secteur: mines, énergie, marchandises d’équipement, marchandises durables, etc.

Une exploitation élevée de la capacité est associée à des niveaux de production et d’emploi élevés. Par conséquent, des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne suédoise.

Dernières valeurs: