Calendrier économique
Utilisation Trimestrielle de la capacité en Suède (Sweden Capacity Utilization q/q)
|Bas
|0.4%
|0.0%
|
0.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.4%
|
0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’exploitation de la capacité en Suède t/t traduit la dynamique trimestrielle de l’exploitation de la capacité dans le secteur industriel suédois. Il sert d’indicateur de la croissance de la production et de la demande de produits fabriqués.
Le taux d’exploitation de la capacité est un concept en économie et en comptabilité de gestion, qui indique la quantité de capacité de production d’équipement que l’entreprise ou le pays utilise réellement. Par conséquent, il se réfère à la production réelle, c’est-à-dire ce qui a été produit « réellement » en utilisant l’équipement installé par rapport au volume potentiel de produits qui peuvent être fabriqués lorsque l’équipement est pleinement utilisé.
L’indicateur est publié par Statistics Sweden. La publication complète comprend une ventilation par secteur: mines, énergie, marchandises d’équipement, marchandises durables, etc.
Une exploitation élevée de la capacité est associée à des niveaux de production et d’emploi élevés. Par conséquent, des indications d’indicateurs plus élevées que prévues peuvent être considérées comme positives pour les cours de la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deUtilisation Trimestrielle de la capacité en Suède (Sweden Capacity Utilization q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress