Climat des affaires en Allemagne ZEW (Ifo Germany Business Climate)

Pays :
Allemagne
EUR, Euro
Source
Institut de Recherche Économique ifo (Ifo Institute for Economic Research)
Secteur
Affaires
Moyen N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le groupe CESifo, composé du Centre d’ Études Économiques (CES), de l’Institut ifo et de la CESifo GmbH (Société munichoise pour la promotion de la recherche économique), est un groupe de recherche unique en Europe dans le domaine de la recherche économique. De l’avis du Sénat de l’Association Leibniz, une association d’instituts de recherche allemands de diverses disciplines axée à Berlin, c’est l’un des principaux instituts européens de recherche économique. Le spectre des services va des produits de services établis au niveau international tels que l’indice ifo du climat des affaires à la recherche internationalement reconnue, à la promotion des jeunes scientifiques et aux nombreuses contributions largement publiées au débat politique aux niveaux national et européen.

L’Institut ifo détermine l’indice ifo du climat des affaires sur une base mensuelle. Il est axé sur environ 7 000 rapports mensuels d’entreprises des secteurs de la fabrication, de la construction, du commerce de gros et de détail. Les entreprises sont invitées à rendre compte de leur situation commerciale actuelle (climat des affaires actuel de l’ifo) et de leurs Prévisions pour les six prochains mois (perspectives économiques de l’ifo). Ils peuvent qualifier leur situation de « bonne », « satisfaisante » ou « mauvaise » et leurs Prévisions commerciales pour les six prochains mois comme « plus favorables », « stables » ou « moins favorables ». La valeur d’équilibre de la situation commerciale actuelle est la différence entre les pourcentages des réponses « bon » et « mauvais », la valeur d’équilibre des Prévisions est la différence entre les pourcentages des réponses « plus favorables » et « moins favorables ». Le climat des affaires de l’ifo est ensuite calculé comme une valeur moyenne transformée à partir des soldes de la situation et des Prévisions de l’entreprise selon la formule suivante:
Climat des Affaires IFO= racine{ (situation +200)(expectation+200) }-200

Pour le calcul des valeurs de l’indice du climat des affaires et de ses éléments – situation et attentes – les soldes sont tous augmentés de 200 et normalisés à la moyenne d’une année de base (actuellement 2015) :
Valeur de l’indice = 100 * (solde du mois en cours + 200) / (solde moyen de l’année de base + 200).

Pour toutes les valeurs, une valeur supérieure aux Prévisions est considérée comme favorable aux taux de change de l’euro, tandis que les valeurs inférieures sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Climat des affaires en Allemagne ZEW (Ifo Germany Business Climate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
août 2025
N/D
89.6
88.6
juil. 2025
88.6
89.0
88.4
juin 2025
88.4
87.1
87.5
mai 2025
87.5
86.5
86.9
avr. 2025
86.9
87.0
86.7
mars 2025
86.7
86.1
85.3
févr. 2025
85.2
86.4
85.2
janv. 2025
85.1
83.4
84.7
déc. 2024
84.7
84.9
85.6
nov. 2024
85.7
88.4
86.5
oct. 2024
86.5
83.8
85.4
sept. 2024
85.4
88.3
86.6
août 2024
86.6
85.4
87.0
juil. 2024
87.0
87.0
88.6
juin 2024
88.6
89.5
89.3
mai 2024
89.3
89.9
89.3
avr. 2024
89.4
88.8
87.9
mars 2024
87.8
86.3
85.7
févr. 2024
85.5
85.3
85.2
janv. 2024
85.2
85.2
86.3
déc. 2023
86.4
87.0
87.2
nov. 2023
87.3
86.2
86.9
oct. 2023
86.9
85.6
85.8
sept. 2023
85.7
86.4
85.8
août 2023
85.7
87.8
87.4
juil. 2023
87.3
90.0
88.6
juin 2023
88.5
92.5
91.5
mai 2023
91.7
93.4
93.4
avr. 2023
93.6
92.1
93.2
mars 2023
93.3
90.5
91.1
févr. 2023
91.1
89.3
90.1
janv. 2023
90.2
87.3
88.6
déc. 2022
88.6
85.2
86.4
nov. 2022
86.3
84.2
84.5
oct. 2022
84.3
86.3
84.4
sept. 2022
84.3
88.4
88.6
août 2022
88.5
90.3
88.7
juil. 2022
88.6
92.5
92.2
juin 2022
92.3
92.3
93.0
mai 2022
93.0
91.2
91.9
avr. 2022
91.8
94.7
90.8
mars 2022
90.8
97.2
98.5
févr. 2022
98.9
95.1
96.0
janv. 2022
95.7
95.5
94.8
déc. 2021
94.7
97.0
96.6
nov. 2021
96.5
98.2
97.7
oct. 2021
97.7
99.0
98.9
sept. 2021
98.8
100.0
99.6
août 2021
99.4
101.2
100.7
