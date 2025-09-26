Calendrier économique
Climat des affaires en Allemagne ZEW (Ifo Germany Business Climate)
Le groupe CESifo, composé du Centre d’ Études Économiques (CES), de l’Institut ifo et de la CESifo GmbH (Société munichoise pour la promotion de la recherche économique), est un groupe de recherche unique en Europe dans le domaine de la recherche économique. De l’avis du Sénat de l’Association Leibniz, une association d’instituts de recherche allemands de diverses disciplines axée à Berlin, c’est l’un des principaux instituts européens de recherche économique. Le spectre des services va des produits de services établis au niveau international tels que l’indice ifo du climat des affaires à la recherche internationalement reconnue, à la promotion des jeunes scientifiques et aux nombreuses contributions largement publiées au débat politique aux niveaux national et européen.
L’Institut ifo détermine l’indice ifo du climat des affaires sur une base mensuelle. Il est axé sur environ 7 000 rapports mensuels d’entreprises des secteurs de la fabrication, de la construction, du commerce de gros et de détail. Les entreprises sont invitées à rendre compte de leur situation commerciale actuelle (climat des affaires actuel de l’ifo) et de leurs Prévisions pour les six prochains mois (perspectives économiques de l’ifo). Ils peuvent qualifier leur situation de « bonne », « satisfaisante » ou « mauvaise » et leurs Prévisions commerciales pour les six prochains mois comme « plus favorables », « stables » ou « moins favorables ». La valeur d’équilibre de la situation commerciale actuelle est la différence entre les pourcentages des réponses « bon » et « mauvais », la valeur d’équilibre des Prévisions est la différence entre les pourcentages des réponses « plus favorables » et « moins favorables ». Le climat des affaires de l’ifo est ensuite calculé comme une valeur moyenne transformée à partir des soldes de la situation et des Prévisions de l’entreprise selon la formule suivante:
Climat des Affaires IFO= racine{ (situation +200)(expectation+200) }-200
Pour le calcul des valeurs de l’indice du climat des affaires et de ses éléments – situation et attentes – les soldes sont tous augmentés de 200 et normalisés à la moyenne d’une année de base (actuellement 2015) :
Valeur de l’indice = 100 * (solde du mois en cours + 200) / (solde moyen de l’année de base + 200).
Pour toutes les valeurs, une valeur supérieure aux Prévisions est considérée comme favorable aux taux de change de l’euro, tandis que les valeurs inférieures sont considérées comme négatives.
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Climat des affaires en Allemagne ZEW (Ifo Germany Business Climate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
