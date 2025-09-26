Depuis 1991, jusqu’à 300 experts de banques, de compagnies d’assurance et de services financiers de grandes entreprises sélectionnées (270 banques, 50 compagnies d’assurance et sociétés et 30 grandes entreprises industrielles) ont été interrogés chaque mois sur leurs évaluations et prévisions à moyen terme d’importantes données sur les marchés financiers internationaux dans le cadre du Test du Marché Financier ZEW. Le ZEW Financial Market Test capte l’humeur qui prévaut parmi les analystes financiers allemands. Les indicateurs financiers internationaux les plus importants font l’objet de cette enquête : Les taux d’inflation, les taux d’intérêt, les indices boursiers, les taux de change et le prix du pétrole.

Dans leurs réponses, les experts des marchés financiers ne devraient donner que des estimations qualitatives des tendances en ce qui concerne la direction d’évolution. Cela indique qu’ils se contentent d’évaluer si, à leur avis, les taux d’intérêt à long terme, par exemple, augmenteront (+), baisseront (-) ou resteront plus ou moins constants (=) au cours des 6 prochains mois, pour les indicateurs de situation qu’ils demandent pour « bon » et « mauvais » et pour les Prévisions d'"amélioration » ou de « détérioration ».

L’indicateur ZEW du climat économique est un indicateur précoce de la condition économique en Allemagne, comparable aux Prévisions des entreprises de l’IFO.

Les résultats du test ZEW sur les marchés financiers sont publiés et commentés dans le rapport sur les marchés financiers. En outre, les résultats de l’enquête sont régulièrement publiés dans la presse sous forme d’indicateurs et de prévisions. Le service d’information de Reuters publie également les résultats agrégés de l’enquête.

La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur les taux de change de l’euro.

Dernières valeurs: