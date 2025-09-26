CalendrierSections

Condition économique en Allemagne ZEW (ZEW Germany Economic Situation)

Pays :
Allemagne
EUR, Euro
Source
Source : Centre de Recherche Économique Européen. (Centre for European Economic Research)
Secteur
Affaires
Moyen -76.4 -66.8
-68.6
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-89.9
-76.4
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Depuis 1991, jusqu’à 300 experts de banques, de compagnies d’assurance et de services financiers de grandes entreprises sélectionnées (270 banques, 50 compagnies d’assurance et sociétés et 30 grandes entreprises industrielles) ont été interrogés chaque mois sur leurs évaluations et prévisions à moyen terme d’importantes données sur les marchés financiers internationaux dans le cadre du Test du Marché Financier ZEW. Le ZEW Financial Market Test capte l’humeur qui prévaut parmi les analystes financiers allemands. Les indicateurs financiers internationaux les plus importants font l’objet de cette enquête : Les taux d’inflation, les taux d’intérêt, les indices boursiers, les taux de change et le prix du pétrole.

Dans leurs réponses, les experts des marchés financiers ne devraient donner que des estimations qualitatives des tendances en ce qui concerne la direction d’évolution. En d’autres termes, ils estiment simplement s’ils pensent que la situation actuelle est « bonne » ou « mauvaise ».

Les résultats du test des marchés financiers sont ensuite utilisés pour déterminer les valeurs de l’indice de la condition économique ZEW, qui est un indicateur précoce de la condition économique en Allemagne, comparable à l’indicateur IFO du climat économique.

Les résultats du test ZEW sur les marchés financiers sont publiés et commentés dans le rapport sur les marchés financiers. En outre, les résultats de l’enquête sont régulièrement publiés dans la presse sous forme d’indicateurs et de prévisions. Le service d’information de Reuters publie également les résultats agrégés de l’enquête.

La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur les taux de change de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Condition économique en Allemagne ZEW (ZEW Germany Economic Situation)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
-76.4
-66.8
-68.6
août 2025
-68.6
-53.9
-59.5
juil. 2025
-59.5
-70.6
-72.0
juin 2025
-72.0
-79.5
-82.0
mai 2025
-82.0
-77.8
-81.2
avr. 2025
-81.2
-85.2
-87.6
mars 2025
-87.6
-86.7
-88.5
févr. 2025
-88.5
-88.4
-90.4
janv. 2025
-90.4
-89.4
-93.1
déc. 2024
-93.1
-89.7
-91.4
nov. 2024
-91.4
-91.6
-86.9
oct. 2024
-86.9
-92.5
-84.5
sept. 2024
-84.5
-80.8
-77.3
août 2024
-77.3
-62.9
-68.9
juil. 2024
-68.9
-65.6
-73.8
juin 2024
-73.8
-70.1
-72.3
mai 2024
-72.3
-81.4
-79.2
avr. 2024
-79.2
-78.7
-80.5
mars 2024
-80.5
-81.7
févr. 2024
-81.7
-77.3
janv. 2024
-77.3
-77.1
déc. 2023
-77.1
-76.6
-79.8
nov. 2023
-79.8
-81.2
-79.9
oct. 2023
-79.9
-87.6
-79.4
sept. 2023
-79.4
-75.0
-71.3
août 2023
-71.3
-71.5
-59.5
juil. 2023
-59.5
-68.7
-56.5
juin 2023
-56.5
-26.5
-34.8
mai 2023
-34.8
-26.1
-32.5
avr. 2023
-32.5
-38.0
-46.5
mars 2023
-46.5
-35.1
-45.1
févr. 2023
-45.1
-53.9
-58.6
janv. 2023
-58.6
-52.1
-61.4
déc. 2022
-61.4
-63.9
-64.5
nov. 2022
-64.5
-83.2
-72.2
oct. 2022
-72.2
-64.6
-60.5
sept. 2022
-60.5
-58.2
-47.6
août 2022
-47.6
-48.0
-45.8
juil. 2022
-45.8
-24.6
-27.6
juin 2022
-27.6
-42.5
-36.5
mai 2022
-36.5
-42.5
-30.8
avr. 2022
-30.8
-26.0
-21.4
mars 2022
-21.4
-6.7
-8.1
févr. 2022
-8.1
-22.1
-10.2
janv. 2022
-10.2
-22.0
-7.4
déc. 2021
-7.4
1.2
12.5
nov. 2021
12.5
16.5
21.6
oct. 2021
21.6
33.8
31.9
sept. 2021
31.9
47.6
29.3
août 2021
29.3
47.9
21.9
