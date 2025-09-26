La balance commerciale n.d.a. (non corrigée des variations saisonnières) indique la différence entre les exportations et les importations de marchandises et de services de l’Allemagne au cours de la période considérée. Une valeur de solde positive indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. L’indicateur d’une année à l’autre fournit des données non-désaisonnalisées. Des indications plus élevées que prévu peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Balance commerciale n.d.a.de l’Allemagne (Germany Trade Balance n.s.a.)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.