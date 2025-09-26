CalendrierSections

Markit Allemagne Indice composite des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Allemagne
EUR, Euro
Markit (S&P Global)
Affaires
Bas N/D 50.5
50.5
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les indices allemands des directeurs d’achat (PMI) sont établis par IHS Markit et sont axés sur des enquêtes auprès d’un échantillon représentatif de 1000 entreprises du secteur et des services. Les indices Flash sont axés sur environ 85% des retours de l’enquête mensuelle et fournissent donc une estimation précoce détaillée des PMI finaux.

L’indice PMI composite de la production est une moyenne pondérée de l’indice de la production manufacturière et de l’indice d’activité des entreprises de services.

L’indice de l’activité des entreprises dans le secteur des services est l’équivalent direct de l’indice de la production industrielle et est axé sur la question « L’activité commerciale dans votre entreprise est-elle supérieure, égale ou inférieure à celle d’il y a un mois? » L’indice des directeurs d’achat pour l’industrie est un indice composé de la combinaison pondérée des cinq sous-indices suivants (pondération entre parenthèses): nouvelles commandes (0,3), production (0,25), emploi (0,2), délais de livraison (0,15), stocks de matières premières (0,1). L’index des délais de livraison est un index inverse. L’indice de la production industrielle est axé sur la question « La production/performance de votre entreprise est-elle supérieure, égale ou inférieure à celle d’il y a un mois ? »

Les moyennes entre les estimations préliminaires et les indices PMI finaux (valeur finale moins valeur flash) ne diffèrent que légèrement selon les séries de données historiques disponibles depuis janvier 2006.

L’indice Einkaufsmanagerindex™/Purchasing Managers' Index® (EMI™, PMI®) suit la condition économique réelle du secteur privé le plus tôt possible en traduisant l’évolution des ventes, de l’emploi, des stocks et des prix. Les indices sont tenus en haute estime par les décideurs du monde des affaires, des gouvernements et des chercheurs en économie des institutions financières et sont fréquemment utilisés par eux. Ils fournissent des informations appropriées pour une meilleure compréhension de l’environnement économique et servent d’orientation pour les décisions sur la stratégie d’entreprise et d’investissement. Les PMI jouent également un rôle particulièrement important dans les décisions de taux d’intérêt de nombreuses banques centrales (y compris la Banque Centrale Européenne). Bien plus tôt que les statistiques officielles, les indices PMI sont les premiers indicateurs de premier plan disponibles pour fournir des informations mensuelles sur l’évolution réelle de l’économie.

L’indice est un indicateur précoce pour l’économie dans son ensemble. La croissance de l’indice PMI combiné est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Allemagne Indice composite des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025 préliminaire.
N/D
50.5
50.5
août 2025
50.5
50.9
50.9
août 2025 préliminaire.
50.9
50.5
50.6
juil. 2025
50.6
50.3
50.3
juil. 2025 préliminaire.
50.3
50.1
49.7
juin 2025
49.7
50.4
50.4
juin 2025 préliminaire.
50.4
48.2
48.5
mai 2025
48.5
48.6
48.6
mai 2025 préliminaire.
48.6
48.5
49.0
avr. 2025
49.0
49.7
49.7
avr. 2025 préliminaire.
49.7
50.9
51.3
mars 2025
51.3
50.9
50.9
mars 2025 préliminaire.
50.9
51.3
50.4
févr. 2025
50.4
51.0
51.0
févr. 2025 préliminaire.
51.0
49.4
50.5
janv. 2025
50.5
50.1
50.1
janv. 2025 préliminaire.
50.1
48.7
48.0
déc. 2024
48.0
47.8
47.8
déc. 2024 préliminaire.
47.8
48.0
47.2
nov. 2024
47.2
47.3
47.3
nov. 2024 préliminaire.
47.3
48.8
48.6
oct. 2024
48.6
48.4
48.4
oct. 2024 préliminaire.
48.4
46.7
47.5
sept. 2024
47.5
47.2
47.2
sept. 2024 préliminaire.
47.2
49.0
48.4
août 2024
48.4
48.5
48.5
août 2024 préliminaire.
48.5
52.0
52.5
juil. 2024
52.5
48.7
48.7
juil. 2024 préliminaire.
48.7
49.2
50.4
juin 2024
50.4
50.6
50.6
juin 2024 préliminaire.
50.6
51.7
52.4
mai 2024
52.4
52.2
52.2
mai 2024 préliminaire.
52.2
51.8
50.6
avr. 2024
50.6
50.5
50.5
avr. 2024 préliminaire.
50.5
48.7
50.1
mars 2024
50.1
47.4
47.4
mars 2024 préliminaire.
47.4
47.1
46.3
févr. 2024
46.3
46.1
46.1
févr. 2024 préliminaire.
46.1
48.2
47.7
janv. 2024
47.7
47.1
47.1
janv. 2024 préliminaire.
47.1
47.7
47.4
déc. 2023
47.4
46.7
46.7
déc. 2023 préliminaire.
46.7
48.4
47.8
nov. 2023
47.8
47.1
47.1
nov. 2023 préliminaire.
47.1
45.6
45.9
oct. 2023
45.9
45.8
45.8
oct. 2023 préliminaire.
45.8
47.0
46.4
sept. 2023
46.4
46.2
46.2
sept. 2023 préliminaire.
46.2
42.5
44.6
août 2023
44.6
44.7
44.7
123456
