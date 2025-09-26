L’Agence des finances de la République Fédérale d’Allemagne planifie et organise le financement du budget fédéral et de ses fonds spéciaux par l’émission de titres nominaux d’État allemands portant intérêt, tels que des bons du Trésor fédéral, des billets fédéraux et des obligations fédérales. Dans le cas de tels titres, l’émetteur s’engage à effectuer un paiement d’intérêts annuel fixe (coupon) et à rembourser la dette à sa valeur nominale à la fin du terme. Étant donné que les intérêts ne sont payés qu’une fois par an, les intérêts cumulés sont compris dans l’achat et la vente. Les obligations ont tendance à avoir un terme plus long. Vu que les paiements d’intérêts réguliers sur ces titres sont généralement constants pendant la durée de l’obligation, leur prix d’émission ou de négociation est utilisé pour déterminer un taux d’intérêt actuel du marché.

Si l’attrait du titre en tant que forme d’investissement augmente en raison de la devise et/ou de l’émetteur, son prix d’émission ou de négociation augmente et le taux d’intérêt diminue. Les risques qu’un investisseur prend lors de l’achat de tels titres peuvent être décrits comme un risque de prix (si l’on veut vendre le titre avant la fin du terme), un risque de taux d’intérêt (la variation du taux d’intérêt du marché affecte le prix du marché), un risque de crédit (l’émetteur pourrait devenir insolvable ou retarder ou suspendre les intérêts ou le remboursement), risque de change (lors de l’achat d’un titre avec une devise d’émission différente).

La « Schuldverschreibung » (titres de créance ou obligations) à 10 ans, également appelée « Anleihe » ou « Obligation », a une maturité de 10 ans.

Dans la plupart des cas, une hausse du taux d’intérêt peut précéder la croissance économique, tandis que sa baisse peut être considérée comme une indication d’un ralentissement. L’Allemagne étant l’État membre le plus fort financièrement de l’UE, cela pourrait avoir un impact correspondant sur le taux de change de l’euro.

