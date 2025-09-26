L’indice des directeurs d’achat® (PMI®) est axé sur des enquêtes mensuelles auprès d’entreprises soigneusement sélectionnées représentant les grandes économies et les économies en développement du monde entier.

L’indice PMI des services IHS Markit Allemagne® est recueilli par IHS Markit sur une base mensuelle au moyen d’un questionnaire, auquel répondent les directeurs des achats ou les directeurs généraux d’environ 400 entreprises différentes du secteur des services, répartis par secteur détaillé et par effectif des entreprises et sur la base des contributions au PIB. Les participants à l’enquête ont été regroupés selon l’emplacement et l’industrie (SIC). Les secteurs couverts comprennent les consommateurs (à l’exclusion des détaillants), les transports, l’information, les communications, les finances, les assurances, l’immobilier et les services aux entreprises.

L’enquête a lieu dans la seconde moitié du mois. L’enquête pose des questions sur l’évolution par rapport au mois précédent. À partir de là, un indice de diffusion est calculé pour chaque variable. Il s’agit de la somme du pourcentage d’entreprises signalant une amélioration et de la moitié du pourcentage d’entreprises signalant qu’il n’y a pas d’évolution dans la situation. Ces indices varient entre 0 et 100, avec une valeur de 50,0 ne représentant aucune évolution par rapport au mois précédent. Les valeurs supérieures à 50,0 indiquent une amélioration ou une croissance, les valeurs inférieures à 50,0 indiquent une détérioration ou un déclin. Plus l’écart par rapport à 50,0 est important, plus la variation par rapport au mois précédent est élevée.

Les indices sont corrigés des variations saisonnières. Les données originales ajustées ne sont, selon leur publication initiale, pas sujettes à examen. En revanche, les données désaisonnalisées peuvent être examinées si nécessaire en raison de facteurs de désaisonnalisation mis à jour.

L’indice est établi pour donner un aperçu général de la condition économique dans le secteur manufacturier. C’est un indicateur précoce pour l’ensemble de l’économie. La croissance de l’indice PMI des services est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour l’euro.

Dernières valeurs: