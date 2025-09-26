Les nouvelles commandes de fabrication comprennent les prix (hors TVA) de toutes les commandes pour la fourniture de produits fabriqués en interne (ou sous-traités) par des entreprises de 20 salariés ou plus dans le secteur manufacturier qui sont fermement acceptées au cours du mois de référence.

Pour le calcul de l’indice des nouvelles commandes ajustées par les prix dans le secteur manufacturier, les résultats mensuels sont divisés par les résultats de l’année de base 2015. En outre, le résultat global est calculé comme une moyenne pondérée des résultats des différentes activités économiques. Les pondérations correspondent à l’importance des différentes branches de l’économie au cours de l’année de base 2015. Il s’agit d’exclure l’impact des changements structurels entre les branches de l’économie sur l’évolution des indices.

Des données mensuelles sont recueillies pour les entreprises de plus de 50 salariés, des données trimestrielles pour les entreprises de plus de 20 salariés, qui sont ensuite comprises dans les statistiques mensuelles pour améliorer la qualité.

L’indicateur m/m des nouvelles commandes indique la variation en pourcentage du mois de référence par rapport au mois précédent. Cet indice est considéré comme un indicateur précoce de la production industrielle. Un indice en hausse peut indiquer une expansion de l’économie allemande et avoir un impact positif sur les taux de change de l’euro.

