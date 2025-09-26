Calendrier économique
Commandes d’usine en Allemagne m/m (Germany Factory Orders m/m)
|Moyen
|-2.9%
|2.3%
|
-0.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les nouvelles commandes de fabrication comprennent les prix (hors TVA) de toutes les commandes pour la fourniture de produits fabriqués en interne (ou sous-traités) par des entreprises de 20 salariés ou plus dans le secteur manufacturier qui sont fermement acceptées au cours du mois de référence.
Pour le calcul de l’indice des nouvelles commandes ajustées par les prix dans le secteur manufacturier, les résultats mensuels sont divisés par les résultats de l’année de base 2015. En outre, le résultat global est calculé comme une moyenne pondérée des résultats des différentes activités économiques. Les pondérations correspondent à l’importance des différentes branches de l’économie au cours de l’année de base 2015. Il s’agit d’exclure l’impact des changements structurels entre les branches de l’économie sur l’évolution des indices.
Des données mensuelles sont recueillies pour les entreprises de plus de 50 salariés, des données trimestrielles pour les entreprises de plus de 20 salariés, qui sont ensuite comprises dans les statistiques mensuelles pour améliorer la qualité.
L’indicateur m/m des nouvelles commandes indique la variation en pourcentage du mois de référence par rapport au mois précédent. Cet indice est considéré comme un indicateur précoce de la production industrielle. Un indice en hausse peut indiquer une expansion de l’économie allemande et avoir un impact positif sur les taux de change de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCommandes d’usine en Allemagne m/m (Germany Factory Orders m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress