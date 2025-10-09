L’indice des prix à la production (IPP) mesure les variations des prix intérieurs de l’approvisionnement en énergie et en eau, des mines et de l’industrie manufacturière en République Fédérale d’Allemagne au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le chiffre de référence pour l’indice global est la somme de toutes les ventes commerciales intérieures au cours de l’année de référence (actuellement: 2015), comme l’indiquent principalement les rapports mensuels des industries minières et manufacturières. Ainsi, les ventes entre entreprises commerciales sont également prises en compte. En termes simplifiés, l’indice peut être considéré comme une moyenne pondérée des variations de prix avec une année de base = 100, calculée pour une sélection représentative de produits industriels. Les pondérations de l’indice correspondent aux ventes des produits respectifs au cours de l’année de base.

Les chiffres sont recueillis mensuellement à partir d’une sélection représentative de sociétés commerciales le 15 de chaque mois. Des questions sont posées sur les prix convenus ce jour-là, peu de temps avant ou après. Les prix déterminés sont des prix effectifs excluant la taxe sur la valeur ajoutée, mais comprenant éventuellement les droits d’accise (par exemple, la taxe sur les huiles minérales, la taxe sur le tabac, la taxe sur l’électricité, la taxe sur le gaz naturel) et d’autres prélèvements légaux (par exemple, la contribution à la détention de stocks pour les produits pétroliers minéraux, les prélèvements pour « EEG » et « KWK » pour l’électricité, les prélèvements de concession pour le gaz naturel). Les frais d’utilisation du réseau et les frais d’exploitation et de facturation du point de comptage sont également compris dans les prix du gaz naturel et de l’électricité. À l’heure actuelle, environ 6 300 entreprises sont interrogées sur leurs prix de vente pour un total de 1 343 types de produits sélectionnés de manière représentative. L’indice est axé sur environ 10 000 séries de prix individuelles.

L’IPP est un indicateur précoce des prix à la consommation et de l’inflation. Par rapport à l’indice des prix à la consommation (IPC), il s’agit d’un indicateur de premier plan plus précis : si les prix à la production augmentent, les prix à la consommation augmenteront en conséquence. Ces deux indicateurs sont étroitement liés. L’indice des prix à la consommation est utilisé pour prévoir l’inflation. Certains éléments de l’IPP sont utilisés pour calculer le PIB.

L’indice des prix à la production (IPP) m/m de l’industrie manufacturière ou du producteur traduit la variation moyenne des prix de vente des marchandises par les producteurs au cours du mois de référence par rapport au mois précédent.

Lorsque les prix à la production augmentent, cela indique presque toujours une hausse de l’inflation. Ceci et une valeur supérieure aux Prévisions peuvent être considérés comme positifs pour les taux de l’euro.

