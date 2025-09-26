Le compte courant n.d.a. traduit la différence entre la valeur des marchandises, services et intérêts exportés et importés au cours du mois donné. L’indice comprend les éléments suivants: balance commerciale nette (exportations moins importations), revenu net (intérêts, dividendes) et paiements de transfert entrants (tels que les impôts étrangers, etc.). La croissance de la valeur de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Compte courant n.d.a.de l’Allemagne. (Germany Current Account n.s.a.)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.