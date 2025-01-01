Burkhard Balz, membre exécutif du conseil de la Bundesbank, peut clarifier certains aspects de la réglementation financière en Allemagne.

La banque centrale allemande, la Bundesbank, est gouvernée et gérée par le conseil. Le conseil d’administration est composé du président, du vice-président et de quatre autres membres, nommés par le président de la République Fédérale d’Allemagne. Burkhard Balz est membre exécutif du conseil depuis 2018. Il est responsable des systèmes de paiement et de règlement, ainsi que de l’éducation économique et du dialogue international des banques centrales. Avant de prendre ses fonctions à la Bundesbank, il était membre de la commission des affaires économiques et monétaires de la BCE.

Il participe souvent à divers événements, prend la parole dans divers forums internationaux, conférences et congrès, conférences à des étudiants, etc.

Le discours du membre exécutif du conseil de la Bundesbank peut avoir un impact à court terme sur les cours des devises, dont la nature dépend du thème et de la formulation. Cependant, l’impact est rarement considérable.