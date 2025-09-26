Sur la base des statistiques du commerce extérieur, qui sont établies mensuellement par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), mais qui n’enregistrent que les marchandises franchissant la « frontière », la Bundesbank enregistre et complète également les flux de marchandises qui, sans franchir la frontière, passent d’un propriétaire étranger à un propriétaire national (ou vice versa). Par exemple, les ventes par des entreprises nationales qui sont traitées à l’étranger pour le compte d’une société nationale, puis vendues directement par cette société sont mentionnées ici. Pour la balance des paiements, mais aussi pour les importations et les exportations de la Bundesbank, cela nécessite des ajouts et des règlements spéciaux afin de rapprocher les chiffres des statistiques du commerce extérieur avec ceux de la balance des paiements.

Du côté des exportations, le solde des achats et des ventes de marchandises dans le commerce de transit est également ajouté. Il s’agit des opérations dans lesquelles un résident acquiert des marchandises à l’étranger afin de les revendre ultérieurement à un autre non-résident sans qu’ils atteignent l’Allemagne. Par exemple, le café vert est acheté auprès d’un commerçant allemand en Afrique, puis revendu à un torréfacteur néerlandais. En outre, la Bundesbank enregistre les services transfrontaliers et autres qui ne peuvent pas être enregistrés dans les statistiques du commerce extérieur parce qu’aucune marchandise physique ne traverse la frontière.

La Bundesbank reçoit les données pour la transition par le biais d’une obligation de déclaration mensuelle de quatre groupes: les particuliers (montants de 12 500 € ou plus), les entreprises commerciales (montants de 12 500 € ou plus), les compagnies maritimes (revenus et dépenses aux étrangers) et les institutions financières (opérations sur titres, paiements d’intérêts).

En outre, les chiffres de la Bundesbank représentent des valeurs monétaires en euros qui ne sont pas fixées par rapport à une année de base, comme c’est le cas pour les indices des prix à l’exportation de l’Office Fédéral de la Statistique.

Les informations sur les exportations sont utilisées pour évaluer le commerce extérieur allemand et la demande de marchandises des fabricants allemands à l’étranger.

Les prix des importations et des exportations sont compris dans les conditions de vente, ce qui constitue un critère de la force économique d’une économie dans la concurrence internationale. Si les prix à l’importation baissent par rapport aux prix à l’exportation, les conditions de vente s’améliorent. Ceci est considéré comme positif pour l’économie et peut avoir un impact positif sur la monnaie. Cependant, la hausse des prix à l’importation augmente l’inflation, ce qui peut avoir un impact positif sur la monnaie à court terme.

