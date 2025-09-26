L’indice de la production industrielle mesure la production mensuelle de l’industrie manufacturière en Allemagne au cours du mois de référence par rapport au mois précédent. En raison de sa périodicité, de sa disponibilité rapide et de la répartition détaillée par activité économique, il s’agit d’un indicateur central et à jour du développement économique.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les bureaux statistiques des Länder enquêtent sur la production mensuelle de plus de 6 000 produits en valeur et en quantité. La contribution des entreprises de plus de 20 salariés est recueillie trimestriellement et les indices mensuels sont compris. Les chiffres déterminés, qui sont remis à l’Office fédéral de la statistique le 25 du mois suivant, couvrent 80% de la valeur de la production industrielle allemande et sont ensuite condensés en indices sectoriels économiques avec des parts de valeur de la production brute.

Les indices d’activité à quatre chiffres sont utilisés pour les agrégats les plus élevés des activités économiques – groupe principal à trois chiffres, à deux chiffres – jusqu’à l’indice de production totale, la part de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs de chaque activité économique dans la valeur totale de l’industrie manufacturière au cours de l’année de base. Ces chiffres de valeur ajoutée proviennent de l’enquête annuelle sur la structure des coûts dans le secteur manufacturier. Afin d’améliorer la qualité des indices mensuels de production, ils sont ajustés pour chaque activité au niveau de l’indice de production trimestriel correspondant.

Les indices mensuels actuels de la production sont provisoires et comportent encore un peu moins de 10% d’estimations. Afin d’améliorer la qualité de la signification des indices à la marge actuelle, le besoin attendu de correction est intégré dans le calcul des résultats provisoires. Le besoin de correction découlant de l’ajustement de l’indice mensuel à l’indice trimestriel est actuellement inférieur à 0,5 % en moyenne annuelle.

L’indice de production ne tient pas compte de la production des entreprises de moins de 20 salariés. En outre, l’indice de production ne représente que la partie de la valeur de la production des exploitations couvertes par le classement des produits. Ainsi, les valeurs de production provenant d’activités non industrielles telles que le commerce, les transports, les services et les parties de la production physique non comprises dans la classification actuelle des marchandises sont manquantes.

L’indice de la production industrielle m/m du secteur manufacturier traduit la variation moyenne de l’indice de la production au cours du mois de référence par rapport au mois précédent. La croissance de la production industrielle peut avoir un impact favorable sur les taux de l’euro.

